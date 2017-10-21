減稅救觀光／地方買單? 賴揆︰應與地方談妥

2017-10-21

支持觀光發展 但地方稅須獲縣市支持 才能順利推動

〔記者陳鈺馥、鄭瑋奇／台北報導〕為拯救觀光業，交通部前天公告實施減免遊樂業及旅館業房屋稅、地價稅方案，並由地方政府決定減免幅度。不過行政院長賴清德昨表示，這是交通部觀光局的研議，政策尚未決定；但這些都是地方稅，必須了解地方政府是否支持。

立委黃昭順在施政總質詢時質疑，何以交通部聲稱已公布生效，賴揆卻說還沒決定？賴揆表示，「還要進一步了解，任何可以促進觀光發展的政策，原則上會支持」；就權責而言是交通部觀光局來處理，但希望整體推動不僅要有效，也要有人民的支持。

黃昭順提及，台灣有幾千部的遊覽車及許多民宿在拋售，政府要減免房屋、地價稅，若賴揆還是台南市長，會支持這樣的決定嗎？

賴揆指出，這些都是地方稅，必須了解地方政府是否支持，若沒先與地方講好，就逕自宣布實施，無助達成目標，也容易引起紛爭。

黃昭順質疑是「中央請客，地方買單」，交通部的新政策真能解決問題？賴揆回應，「這也是我關心的部分」，若地方政府支持該政策，受益的就是星級較高的觀光飯店，但旅遊業者較無涉及到。

賴揆指出，拋售遊覽車與民宿的意義不同，中國禁止中客來台，是會影響遊覽車業者的團客；而中國來台自由行的背包客是增加的，民宿的客群並非是團客。解決任何問題都是多元方案，政府也對新南向國家觀光客提出多項旅台措施，東南亞來台觀光客就明顯增加。

賴院長答詢時雖指減稅政策尚未決定，不過經查此案今年九月十五日經行政院核定，距賴清德八日出任行政院長才一週時間。

觀光局︰有找地方與業者開會

此次減稅措施針對評鑑優等以上的觀光遊樂業，或評鑑星級的觀光旅館業、旅館業；觀光局副局長張錫聰表示，當時因立法院修正發展觀光條例，行政部門需配合制定子法；但因為減免的稅都是地方稅，草案訂定後有找地方政府、觀光業界開過多次會議，取得共識後的版本才報到交通部，並經行政院核定後預告修正，預告期結束後各界無意見，就循後續作業程序發布實施。

張錫聰說，發展觀光條例授予地方政府權限，各縣市政府可依據該條例，依照自身狀況決定減稅額度或是不要減稅，應該沒有地方買單問題。