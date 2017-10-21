學者：重新審視太空計畫 朝自主研發

2017-10-21

雖可惜也是正面刺激 宜掌握核心技術

〔記者吳柏緯／台北報導〕福衛七號計畫中第二組的六顆衛星發射計畫喊卡，可能影響台灣未來太空計畫。航太學者認為，危機就是轉機，應藉此機會重新審視台灣的太空計畫，未來持續朝自主研發的方向進行。

中研院院士、中央大學天文所教授葉永烜坦言，福衛七號第二組計畫取消很可惜，但對台灣也是一個正面的刺激。葉永烜說明，雖然福衛七號是台美合作的計畫，也順利完成了第一組的六顆衛星，但台灣不能一直期待別人的幫忙，要走出自己的路。

應以自主與小型衛星為主

葉永烜強調，福衛五號升空證明台灣有自主研發衛星的能力，目前也有另一顆自主衛星FORMOSAT-7R等待升空。未來台灣的太空計畫應以自主與小型衛星為主，只要核心技術在自己手上，就不用擔心類似的情況再度發生。

中央大學太空科學所教授趙吉光指出，第二組喊卡對於福衛七號的整體計畫一定會有影響。他表示，過去太空中心都是以十三顆衛星的概念在規劃福七計畫，現在一口氣少了六顆，勢必要重新檢視。

除了與美國合作開發的六顆衛星外，台灣也自主研發FORMOSAT-7R衛星並搭載台灣自主研發的ＧＰＳ反射訊號接收器。趙吉光認為，現在應重新考量在FORMOSAT-7R上搭載科學酬載的可能性，除了強化衛星的能力外，也可展現台灣技術實力。

太空中心副主任余憲政表示，不擔心這次計畫取消影響台美合作，第一組的六顆衛星也是台美合作成果，目前已經整備，自主研發的FORMOSAT-7R也已在製作、測試。由於氣象資料是共享，未來升空後對於台灣與低緯度地區的氣象觀測仍有很大的助益。