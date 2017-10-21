美「愁 」錢 福7第2組衛星取消發射

2017-10-21

太空中心證實 開發計畫也喊卡 恐影響全球氣象預報

〔記者吳柏緯／台北報導〕由台美合作的福衛七號計畫，傳出美方經費不足，第二組六顆全球氣象衛星的開發與發射計畫喊卡，未來僅發射第一組六顆低緯度氣象衛星，目前這六顆衛星，已經在太空中心整備，並持續進行檢測的工作。太空中心副主任余憲政表示，第二組是全球氣象衛星，計畫終止對於全球氣象預報影響較大。

據了解，包含雙方的開發費用、美方另外負擔火箭發射等經費支出，福衛七號計畫總經費大約一百億，台灣負擔約四十八億，由於第二組計畫取消，台灣實際動用的計畫經費約卅三億。

原計2組 剩1組6顆衛星

福衛七號計畫是由台灣與美國國家海洋暨大氣總署（ＮＯＡＡ）共同執行，原計畫部署十二顆任務衛星，分兩組升空，強化氣象資料蒐集，傳出美方籌不到經費，第二組的六顆衛星發射計畫喊卡，衛星的開發計畫也停止。

余憲政表示，第二組的計畫中，台灣負擔約十五億，ＮＯＡＡ曾於今年六月的會議上表達經費困難，希望再等一段時間。因遲遲無法解決，雙方討論後決定取消第二組發射計畫，相關流程也已於十月時完成。第二組還沒開發，因此台灣沒有任何經費損失。

傳美廠商施壓 國會刪除預算

知情人士透露，約莫在兩年前美國國會編列第二組的相關預算時，不少美國航太產業廠商遊說、施壓，盼美國政府不要再為人作嫁，把工作機會留在國內，後來美國國會的確將第二組的預算刪除。

福衛七號第一期的六顆衛星仍然會按照計畫於明年升空。國研院院長王永和說明，福衛三號已部分受損，每天僅能提供五百筆資料，期待福衛七號升空後取代福衛三號。

此外，台灣自主研發的FORMOSAT-7R也將接續發射。余憲政說明，該衛星搭載台灣自主研發的ＧＰＳ反射訊號接收器（GNSS-R），用來接收從海面反射的訊號。不過，原本FORMOSAT-7R要搭順風車，跟福衛七號的第二組衛星一起升空，由於第二組計畫取消，因此將另尋火箭發射公司。

至於遙測衛星「福衛五號」自上月傳出拍攝影像不如預期以來，已陸續又拍攝二五○組照片分析、校正。余憲政指出，透過溫控與運算還原的方式，影像品質已比九月時回傳的照片好不少，但仍需持續校正、改善。