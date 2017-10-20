落石砸裂豐濱天空步道

2017-10-20

〔記者花孟璟／花蓮報導〕擁有「全台最驚險天空步道」之稱的花蓮豐濱鄉「親不知子海上古道」，試營運迄今吸引廿萬人次參觀，昨天上午工作人員巡視場地時，發現步道外側有一片強化玻璃破裂，且旁邊有碎石。鄉公所秘書林慶龍說，下午已緊急更換玻璃完成，推測是大雨後放晴，導致山壁岩石崩落。

「親不知子海上古道」位於豐濱鄉新社、磯崎之間，全長一百五十公尺，其中卅公尺在幾近垂直岩壁上，採用鋼骨及強化玻璃搭建，往下看「就是太平洋的滔滔海波浪」，相當驚悚，暑假兩個月就吸引十六萬人次遊客，至今已累計廿萬人。

昨天上午九點多，豐濱鄉公所人員巡視步道時，發現南側入口往北十五公尺處的玻璃步道外側「又破了」，破裂點就在玻璃最脆弱的邊角，旁邊還有碎石，立刻緊急封閉步道。

鄉公所秘書林慶龍表示，推測「肇事」原因是落石，因國慶連假後的東部超大豪雨過後，天氣接著放晴，含水的岩壁曬太陽後水氣造成熱脹，才會導致岩石裂開崩落。

豐濱鄉公所聯繫包商，已於昨天下午一點多更換玻璃完成，恢復正常開放。

他說，每天都有工作人員巡視步道狀況，也會請工作人員加強注意檢查，評估應無立即危險，修復後已開放。

試營運3個月3起

豐濱海上古道從七月試營運至今，已經發生七月中旬遊客惡意砸毀事件、九月步道旁「新機隧道商店街」人行步道的強化玻璃破裂，這是第三次傳出強化玻璃破裂事件。鄉公所表示，目前還在試營運，希望盡量改善到完美狀態才正式開幕。