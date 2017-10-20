交大設不分系學程 搶創意人才

2017-10-20

〔記者吳柏軒／台北報導〕交通大學在一○七學年起打破科系藩籬，全台首創無科系冠名「百川學士學位學程」，預計招收廿名有企圖心的高中生，入校後可自由修習所有學院的專業領域，培養跨領域及國際人才，該入學管道不看大考成績，開放一般生或自學生加入，最快今年十一月就能進準大生行列。

10月25日起報名 招20名高三生

交大教務長盧鴻興說，國外如史丹福大學也漸漸要取消科系，培養真的有學習動力的大學生，這次透過教育部核備，全台首創百川學士學位學程，走特殊選才招生管道，不看任何考試成績，今年十月二十五日至十一月一日報名，高三生送資料並經過書面審查及面試等階段後，十一月就會公布錄取名單，成為準大生。

盧鴻興說，該管道是希望收到具有強烈學習動力、很強的規劃能力，並且清楚明白個人興趣能力的學生，報名時必須計畫自己未來大學四年能在交大做什麼，要能說服各系老師，將來在交大可組成良好團隊，規劃自我未來清晰願景。他舉例，如有人高中就開始創業，就是很有想法的年輕人。

而百川學程中，入學採全校不分系，盧鴻興說，此舉也是全台首度打破科系藩籬，全校老師將共同支持，讓該學程的學生能自由彈性修課，交大會提供各領域的專業學程配套，同時鼓勵其跨領域修業，如目前就有理學院、工學院和電機學院共同推出的「三一學程」內容可供參考。

盧鴻興認為，台灣很大的問題在於考試壓力太重，導致很多高中生花很多時間準備大考，一旦上大學後就解放，根本不想念書，只想玩四年；如今新學程不看考試，歡迎有各種專才的學生加入，重點更希望尋找有想法與規劃的強者，不只一般生，實驗三法下的自學生也招收，該學程未來畢業後，將會依學生修習過的專業，提供「理學士」、「工學士」、「文學士」等證明。