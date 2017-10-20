晶片身分證 內政部盼一年內推動

2017-10-20

「在資安無虞的情況下提出計畫」

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部研擬推動晶片身分證（eID），親民黨立委陳怡潔昨在立法院內政委員會質詢表示，過去戶政系統有被轉包給中國業者製作，衍生資安及國安問題，要換晶片身分證，內政部應保證資訊不外洩；內政部長葉俊榮承諾，在資安無虞情況下才會推動，一定會在一年內提出計畫。

葉俊榮指出，紙本身分證要全面換發成晶片身分證，卡片將結合自然人憑證，目前朝此方向努力，希望未來一年內能夠推動此政策。

陳怡潔問，外界對晶片身分證的資安問題最有疑慮，建置系統的外包廠商要如何篩選，有鎖定哪家業者製作嗎？她也要求，過去戶政系統有被轉包給中國公司製作的事件，內政部在資安上應給予保證。

結合自然人憑證 不納健保卡

葉俊榮強調，「沒鎖定任何廠商」，會在資安無虞情況下才會推動，包含外包廠商，內政部歷次換發新式身分證，都有注意敏感度的議題。對於晶片身分證的卡片外觀，他也說，外觀呈現可以很簡單，不會在有限空間去競逐欄位，會與社會溝通研議。

國民黨立委曾銘宗指出，全世界有一百六十多個國家使用電子化身分證，僅不到卅個國家仍用紙本身分證。愛沙尼亞早在二○○七年換成晶片身分證，民眾可電子投票，比利時、德國、澳洲等國也多卡合一發行，未來是否結合健保卡、護照及其他功能？

葉俊榮提及，若要結合健保卡、護照，牽涉各機關權責及資安問題，也影響民眾使用習慣，牽涉面向龐雜，目前僅規劃晶片身分證結合自然人憑證。

曾也問，一○七年預算是否有編列推動晶片身分證經費？葉說，沒編預算，未來計畫尚須行政院核定。