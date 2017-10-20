卡鞋變好拆了 大學師獲波蘭發明金牌

2017-10-20

「我就不信要摔3次才能學會」 造福公路單車新手

〔記者吳柏軒／台北報導〕「我就是不相信一定要摔三次才能學會！所以決定發明。」中國科技大學助理教授秦興和愛騎車，但公路車專用的「卡鞋」卻拆卸不易容易讓新手跌倒，為此花兩個月設計出全新卡鞋裝置，以弧形勾鞋設計，可輕鬆勾脫腳踏板，一舉拿下波蘭國際發明展金牌。

中國科大視傳系助理教授秦興和表示，自己騎車經歷近十年，公路車標準配備「卡鞋」，把鞋子跟腳踏板直接用彈簧墊片固定，以減輕雙腳踩踏的施力，然而卡鞋固定後難拆卸，新手往往被笑稱要摔三次才能學會，對此不服氣而動念發明。

秦興和研究卡鞋原理，花兩個月時間構思，最後設計出一個安全脫離結構，在卡鞋裝置上改變成後端有四十五度的弧形咬合砌口，等於用腳跟勾住腳踏板，可讓腳往後踩與往上拉抬，但不鎖死，方便騎士停車脫離，兼顧卡鞋功能與便利，日前參加波蘭國際發明展拿下金牌，該設計已取得台灣專利，並有許多車友有興趣想嘗試新設計。

另與學生研發語音候車亭 再獲銀牌

無獨有偶，秦興和跟視傳系學生共同討論，研究出「智慧語音候車亭」裝置，他說，當初是學生在課堂發想，希望解決盲人在公車站牌等車的問題，因此設計以RFID技術加上智慧裝置，盲人先申請感應貼紙，只要接近裝置約八到十公尺，該裝置會偵測到並發出鳥鳴聲提醒盲人已經接近候車亭，盲人進入候車亭後順勢按鈕啟動裝置，裝置會傳送盲人影像給司機提醒有盲人要搭車，以智慧手法解決盲人搭車困難，透過公益角度，在去年參加經濟部的搶鮮大賽拿下冠軍，今年波蘭發明展再獲銀牌肯定。