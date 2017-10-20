遠航9月無故取消127航班 恐挨重罰

2017-10-20

一架飛機維修延遲 取消率12％遠超過3％上限

〔記者陳宜加／台北報導〕遠東航空禍不單行，繼日前兩架飛機發生擦撞，導致國內線航班大亂後，又傳出九月無故取消一二七個航班，比率高達十二％。民航局表示，遠航一架飛機維修延遲，影響航班調度，現正調查是否違規，若屬實將開罰六十至三百萬元。

民航局調查 屬實最高可罰300萬

遠航現役機隊共八架MD80飛機，平均機齡超過廿二年，因老舊而頻頻故障。民航局官員昨證實，遠航九月不正常取消一二七個航班，超過規定取消率不得超過三％的上限，民航局已介入調查。

根據民航局統計，遠航第三季共取消二三六個航班，扣除天候、航管等不可歸責因素，仍高達一四九班；九月總計一○五九班、取消一二七班，更遠高於華信的七班、立榮十二班、華航六十八班、長榮廿八班。

遠航發言人盧紀融回應，因民航局限縮遠航飛行時數，每月僅限一三五○小時。民航局則反駁，遠航九月飛航根本未達一三五○小時，且統計數字為限縮飛行時數後的班表，與取消航班無關。

遠航九月有一架飛機兩顆引擎故障並拆除維修，但因缺乏校準儀而延遲，進而影響營運，航班取消比率十二％確實過高。

現行民航法規定，民航業者無故取消航班超出規定門檻，可處六十至三百萬元罰鍰，去年興航無預警停航，重罰三百萬元，遠航恐成第二個案例。

民航局也表示，遠航飛機老舊、故障率高，以致航班常延誤，今年限縮其飛行時數並持續要求遠航加強監理，除加速機隊汰換，也希望有更多時間維護管理，若有任何安全顧慮或維護問題，將要求暫停飛行。

消基會董事長游開雄批評，遠航一再出狀況，應誠實說明，民航局也應詳查遠航到底出了什麼問題？飛安與營運都與旅客安全有關，質疑民航局放任遠航取消航班，導致旅客權益受損，民航局應加強管理。