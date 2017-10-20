地勤不諳貓性 卻成協尋功臣…喵小孩走失 她花6天找遍機場

2017-10-20

〔記者陳宜加／台北報導〕華航地勤督導陳琪惠沒有寵物，卻花了整整六天，走遍機場管制區，幫外籍旅客協尋逃脫的貓咪，凸顯航空業表面光鮮亮麗，實際上卻得面對各種疑難雜症。地勤年資超過二十年的她說：「這是我的工作。」

陳琪惠笑說，早年沒有網路，當時的男友、現在的丈夫是香港人，每個月兩萬八薪水全花在機票與電話費上。為了更方便出國，加上不適應朝九晚五上班族生活，她努力考上華航地勤。

「無論四點、五點、六點的班，我都爬得起來，雖然曾經被罵到哭，但找不到第二個這樣喜歡的工作。」長年待在行李組服務，陳琪惠說，面對的永遠都是生氣的旅客，訓練ＥＱ，服務說穿了就是人與人之間的相處。

尋貓記 從業20年最大挑戰

陳琪惠的工作主要是協尋遺失物。但今年八月，一名來自秘魯的旅客Lucy，因為託運的愛貓掙脫貓籠、跳車逃脫，讓她遭遇從業二十年來最大的挑戰。

陳琪惠回憶，「客人很難過、她把貓當成自己小孩。我沒有寵物經驗，一個人在機場裡繞一整天還是找不到，當時真的很痛苦。」

超級任務 全程陪同飼主

不諳貓性的她，試遍各種方法，打亮手機喊貓、角落放貓食與貓砂等，仍一無所獲。飼主還動員愛貓志工到場協尋，華航也介入與航警協調放行，帶貓籠進入管制區，幾乎天天徹夜未眠，直到第六天才終於找到貓。

陳琪惠除了全程陪同飼主找貓，更曾獨自到土地公廟求籤，還好最後喜劇收場。她接受記者採訪時，笑容燦爛，遞過名片時，更笑說：「第一次換名片不是準備挨罵！」展現高超的ＥＱ。