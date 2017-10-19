乳房硬塊懼醫 2年變癌末才治療

2017-10-19

記者蔡淑媛／台中報導

45歲鄭姓婦人2年前發現右乳有數顆突出紅點且摸到硬塊，懷疑是乳癌，但害怕治療副作用而不理會，直到去年底嚴重肺積水、喘不過氣才就醫，已經乳癌第4期，不僅癌細胞轉移到其他地方，且從腋下到右胸長滿腫瘤、潰爛且發臭。

經醫師勸說後，鄭婦終於同意接受標靶藥物和化療，不但傷口癒合，上個月還可以去澎湖遊玩。

中國附醫血液腫瘤科醫師蔡明宏說，鄭婦就醫時癌細胞已從乳房轉移到肝、肺、骨頭和淋巴，無法開刀，體重也只剩40公斤，右胸腫瘤有45平方公分大，但她即使命在旦夕仍拒絕治療。

蔡明宏了解病患和家屬的恐懼，詳細解說。鄭婦同意在今年1月接受雙標靶藥物加上化學治療。

經過4個月共6次療程，她的胸前腫瘤和傷口縮小至5-6公分，僅有掉髮和輕微噁心的藥物副作用，也讓她更有勇氣抗癌。

標靶＋化療 病情獲控制

鄭婦又接受第二階段治療，改為1種標靶藥物及口服化療藥，讓腫瘤不再擴大惡化。這段時間她已能下床走路，還能吃出食物的味道，現在體重也上升到46公斤。

蔡明宏說，像鄭婦這類乳癌第4期患者如不治療，存活期僅3個月，即使無法手術切除腫瘤，只要接受治療仍可達56個月，現在以延長壽命、提高生活品質為目標。

中國附醫乳房外科主任劉良智說，乳癌不要拖，早期發現有80%以上能局部切除、即使到晚期也能局部切除和重建乳房，千萬不要諱疾忌醫。