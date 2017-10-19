逾26年老客機需淘汰 交部預告年底實施

2017-10-19

〔記者鄭瑋奇、陳宜加／台北報導〕交通部民航局研擬修正「民用航空運輸業管理規則」，要求客機機齡達廿六年以上須退場，近日將予預告，預計年底上路實施，但也會有落日條款，讓航空業者有兩年時間可調整機隊。

機齡達19年需做完整檢查

立委趙正宇、李昆澤、林俊憲、鄭運鵬、陳素月、周春米等人昨提案指出，現行民航法規對高齡飛機未有明確定義與規範，使得國內航空公司仍繼續使用超過二十年的高齡飛機執勤。更因法令缺漏，民航局無法有效管理，要求交通部六個月內研議高齡飛機淘汰機制。

民航局長林國顯表示，飛機客艙有加壓的客機，十四年以上就算高齡飛機，民航局會加強監理，並比照國外，要求增加維修頻率；機齡達十九年時，就需做一次完整檢查，每隔七年須再做完整檢查。但觀察到有民航業者維護能力不足，交通部近日將預告民用航空運輸業管理規則修正草案，限制客機機齡達廿六年需淘汰，預計年底就會實施。

民航局統計，目前國籍民航運輸業平均機齡，中華航空八．二九年、長榮航空五．八三年、華信航空九．二六年、立榮航空三．一四年、遠東航空二十．六六年、德安航空十四．七年、台灣虎航二．四七年。

遠航機隊平均機齡超過20年

其中，遠航八架飛機均為麥道八○高齡機，民航局標準組長林俊良日前表示，若有任何安全顧慮或維護問題，會要求暫停飛行，民航局會持續要求遠航加強監理，包括限制飛行時數，每架飛機每月飛行一三五○小時，除了加速機隊汰換，也希望遠航有更多時間維護管理。