台北旅展殺很大 洛杉磯7日遊3萬有找

2017-10-19

〔記者蕭玗欣／台北報導〕二○一七台北國際旅展將於十月廿七日登場，業者分析，今年因機位增加、新航空業者加入，美加和日本東北行程都殺出歷史最低價，像是日本東北四天團未稅五九九九元、美國洛杉磯七天團三萬元有找。

台北國際旅展今年吸引超過六十個國家或地區、九五○個單位、一六五○個攤位參與，搶攻寒假春節旅遊旺季。

雄獅旅遊表示，今年美加線因航空業者增飛航班，導致機票價格下滑，洛杉磯七日遊下殺到兩萬九千九百九十九元，比去年少一萬元。加拿大因有加拿大航空加入，連帶影響其他航空業者價位，華航、長榮也推出早鳥優惠，今年冬季到加拿大洛磯山脈九天團四萬元有找，較往年下降約五、六千元。加拿大航空則祭出台北直飛溫哥華來回機票兩萬元有找，比往年少一萬元。加航表示，為提高能見度才祭出超值優惠。

日本東北4天未稅不到六千元

易遊網公關林昭君表示，年底是日本旅遊旺季，賞楓、滑雪都非常適合，以往到東北四到五天都要花費三、四萬元，今年易遊網包機直飛，日本東北四天未稅五九九九元，瞄準小資族群的荷包；可樂旅遊則看好自由行市場，推出國外票券買千元送千元抵用券優惠，並獨家代理販售日本大阪環球影城跨年票券。

加航今年旅展將空運全新VR設備來台，讓民眾體驗七八七夢幻客機；韓國觀光公社則規劃一系列活動，像是舞蹈教學、滑雪講座，讓民眾更深入認識韓國。