台北米其林指南 最快明年問世／11月6日公布細節 有助促進觀光、提高國際知名度

2017-10-19

〔記者蕭玗欣／台北報導〕繼二○一一年以旅遊為主的《綠色指南》登台後，被譽為全球美食界聖經的米其林「紅色指南」也要來了！

米其林官方昨正式宣布，十一月六日將在台北召開「二○一八台北米其林指南發布預告記者招待會」，餐飲業界引頸期盼的《台北米其林指南》，可望明年問世。

秘密客打分數評鑑 建立權威

米其林指南是不少老饕的「聖經」，一旦名列米其林，可說是商機無限。近年來已有不少餐廳頂著米其林光環來台開店，引起國內饕客聞香而至，但其實目前尚未有台版米其林指南，當前台灣的米其林餐廳都是在國外獲得米其林星等評鑑，來台繼續沿用。

「料理．台灣」雜誌總編李承宇表示，米其林公司在十九世紀初是一家輪胎廠商，為了鼓勵民眾多到各地品嘗美食、多消耗輪胎，因此才有米其林指南問世，除了歷史悠久，米其林評鑑由神秘客密探為餐廳打分數也建立其權威性。

日、港、中、韓、星已發表指南

米其林指南過去多聚集在歐洲國家，近來拓展海外市場延伸至美洲及東亞地區。二○○七年米其林出版東京米其林指南，日本晉升為亞洲地區首個納入米其林的國家，二○○八年底又推出米其林指南香港、澳門，被視為米其林進入中國市場的第一步。去年米其林發表上海米其林指南，同年新加坡及首爾也陸續跟進。

而米其林官方在二○一一年也推出台灣版綠色指南，從去年開始，台灣版紅色指南問世的消息就不斷在業界流傳。

李承宇分析，米其林評鑑具有指標性，若台灣也能有餐廳摘星，就能藉此吸引更多國外觀光客來台追星、品嘗台灣美食，提高國際知名度。

法國三星名廚來台開店 黯然熄燈

不過，由法國三星名廚雅尼克．亞蘭諾在台主持的「STAY」法式餐廳因租約及營運問題，才在今年九月底吹熄燈號，外界對於台灣環境是否能撐起米其林星等餐廳存疑。李承宇認為，台北身為國際都市，需要有精緻餐飲（Fine Dining）存在，讓喜愛美食的觀光客享用，若想撐起這類米其林星等餐廳，台灣餐廳恐要在服務或餐食上多花點心思。