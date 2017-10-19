紙廠偷排廢水 每天上千噸

2017-10-19

惡臭沖天 彰檢與環保稽查員忍臭逮到

〔記者張瑞楨、顏宏駿、劉力仁／綜合報導〕住在彰化縣埔心鄉員鹿路旁的居民，不斷反映空氣長期瀰漫化學味、豬屎和屍臭等惡臭味，彰化地檢署指揮警方與環保稽查人員搜索華德美紙業公司，抓到華德美用定期器每天於中午與凌晨時段把廢水用暗管連接到放流口，注入地下水稀釋，再排到員林大排內，粗估每天排放量逾一千公噸，省下處理費逾三千萬元，依違反水污染防治法偵辦，追繳不法利得。檢察官昨裁定洪姓負責人兩百萬元交保。

用暗管連接到放流口 再排到員林大排

華德美是埔心鄉知名的企業，資本額一億五千萬元，專門生產高級紙類，工廠位址在埔心鄉員鹿路附近，是埔心鄉人口最密集的區域，其周邊更有埔心鄉就讀人數最多的明聖國小。

省3千萬處理費 讓埔心人聞腐臭味

李姓居民形容，長期以來，空氣味道「五味雜陳」，有時像屍臭，有時像臭雞蛋和豬屎味，彰檢去年初就鎖定華德美，但華德美推稱惡臭來自空氣污染，廠內鍋爐能源都由「旺耕公司」代燃，旺耕負責人因此被法辦，華德美逃過一劫。不過居民反映不斷，檢警前天（十七日）搜索華德美。

華德美並非初犯，去年八月也因未妥善操作空污防制設備，排放戴奧辛空氣污染物超標被查獲勒令停工，操作設備的員工被彰化地檢署起訴。

這次檢警搜索華德美時，發現華德美用沉水幫浦（馬達）以定時器控制，每天兩時段把未經處理、含高濃度有機物與懸浮物質的原廢水，用暗管連接到放流口，同時注入大量地下水稀釋，再排到道路側溝，最終流至員林大排。

檢警發現，沿線水溝底部，沉積一層厚重的紙漿廢泥，有機物質在酷熱氣溫下發酵，衍生陣陣酸腐惡臭，華德美為規避查核，還在放流口處裝設監視器與警報器，檢警估算每天偷排廢水量高達一千餘公噸。

初步檢驗 生化需氧量超標50倍

環保署中區環境督察大隊大隊長李金福表示，初步檢驗，廢水中生化需氧量（ＢＯＤ）超標五十倍，屬水污染防治法第七十三條所稱之「違規情節重大行為」。

彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強指出，廢水逸出硫化氫即是臭雞蛋或腐屍味的來源，其他還含有甲烷，甲烷味如牲畜大便。華德美洪姓負責人昨到案說明，承諾將配合環保單位做好製程改善。