低溫1天降1度 週末只剩20度

2017-10-18

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今天起將感受濃濃秋意！氣象局預報員張承傳表示，受東北風影響，加上本週末輕颱蘭恩帶來的冷空氣南下，從今天開始，全台氣溫將如溜滑梯般逐日下降。週六至下週一，北部、東北部低溫恐降到廿度；中南部因輻射冷卻效應，低溫更將下探十九度，高溫則仍維持廿九、卅度，溫差可達十度以上。

北台灣雨勢 週日才趨緩

張承傳表示，東北風昨開始增強，北部及東北部未來一週都是類似天氣型態，大台北山區、基隆和北海岸會有持續性降雨，雖然雨勢不大，但累積起來仍相當可觀。北部、東北部平地有短暫降雨；中南部維持多雲到晴。預計北台灣雨勢到週日才會趨緩。

中南部日夜溫差逾10度

張承傳提醒，除東北風影響，輕颱蘭恩將帶來一波冷空氣南下，全台氣溫逐日下降，北部、東北部今天低溫廿四、廿五度，接下來一天降一度，週六到下週一只剩下廿、廿一度。中南部今天低溫也有廿四、廿五度，週六之後，因白天天氣晴朗，高溫廿九、卅度，但晚上涼爽，夜間散熱快所產生的輻射冷卻效應，氣溫驟降至十九度，日夜溫差極大。

輕颱蘭恩環流明擾台

至於輕颱蘭恩目前仍持續偏北方向移動，有增強為強烈颱風趨勢，昨距離鵝鑾鼻東南方約一千七百多公里的海面上，已進入菲律賓東方海面，預估週末將朝琉球東方海面前進，對台無直接影響，但明天起南部、恆春半島、東半部及澎湖沿海將受其外圍環流影響，有長浪發生機率。