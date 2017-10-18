一出錯就出局！汽車場考扣32分項目 明年增至22個

2017-10-18

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕明年初起，民眾考汽車駕照時，場內路考考驗將變更困難！一出錯就扣三十二分而需出局的項目，將從現行十五項增至二十二項，包括未禮讓行人、未遵守號誌。交通部公路總局表示，新制是為讓場考與實際道路考驗扣分標準一致化，並培養民眾良好的駕車習慣。

新版扣分表明年初實施

汽車考照須通過實際道路考驗五月上路，許多扣分項目與場考相同，所扣分數卻較高。公總表示，為確保考生在場考時就能培養正確開車觀念，因此調整場考扣分標準，總計新增八個扣分項目，調整四個項目。新方案已報交通部獲准，十一月找駕訓班業者開會，請業者更換硬體設備，預計明年初實施。

目前場內考驗滿分一百分，七十分及格。考照過程共有四十四個扣分項目，當中十五項一次就扣三十二分，等於一錯就出局。

未來的新版扣分表，錯一次扣三十二分項目增為二十二項，其中三項為新增：上車前未察看車輛四周、車底及輪胎有無異狀；起駛前後方近距離有車輛、行人通過時未禮讓、變換車道或轉彎後仍持續顯示方向燈；未遵守道路交通法規或道路交通標誌、標線、號誌行車。

此外，有四項原本扣八分或十六分的項目，改扣三十二分，包括未依規定繫安全帶；起駛未顯示方向燈，或未察看照後鏡並轉頭注意車輛及行人；變換車道或轉彎前未顯示方向燈，或未察看照後鏡並轉頭注意車輛及行人；上、下車開車門前未留意有無人車通過（未兩段式開車門）。

新增5項行駛前注意事項

另新增五項行駛前應注意事項，違者扣四分至十六分，包含未調整座椅或後視鏡；未試踩煞車；手排車發動引擎未放空檔或未踩離合器；未檢查儀表作用；未鬆開手煞車。公總並表示，未來這些新增行車前檢查及起駛前動作，也會加入大型車考照項目。