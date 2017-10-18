全國首例！3登山客違反花蓮自治條例 挨罰18萬

2017-10-18

〔記者花孟璟、謝介裕、許國楨／綜合報導〕三名登山客本月七日從南投縣東埔溫泉入山攀登「馬博橫斷」，途中遇連日豪雨導致溪水暴漲，受困多日，昨由空勤總隊出動直升機吊掛獲救。但由於三人事先沒向國家公園及警政署申請入山、入園，加上違反「花蓮縣登山活動管理自治條例」規定：無初級救護技術證照以上領隊、未投保登山綜合保險，將被罰共計十八萬九千元。

未申請入山違反國家公園法 再各罰3千

「花蓮縣登山活動管理自治條例」於九月十四日頒布，此案是花蓮縣的開罰首例，也是全台首例。台中市、南投縣去年十一月、今年一月已分別公告登山自治條例，但都無開罰案例。南投縣消防局長林聰吉指出，實施以來沒有違規案件，顯見有遏止作用。

花蓮消防局災害搶救科長陳秋銘說明，三人違反花蓮縣登山活動管理自治條例第六條規定，包括三人當中沒有具備初級救護技術證照以上的領隊，各罰一萬元；未投保登山綜合保險，各罰五萬元。此外，三人未申請進入玉山國家公園登山，依國家公園法「未依規定申請進入生態保護區」，各罰三千元。地方、中央罰單加總，三人共被罰十八萬九千元。

未投保登山綜合保險 各罰5萬最重

至於山難搜救「最大條」的直升機費用，這次共出勤二趟次，但因空勤總隊並未要求登山客付費，因此搭直升機費用「零元」。

馬博橫斷一般從東埔溫泉進、花蓮中平林道出，徒步九十多公里行程約需八天。五十二歲彭姓男子、四十九歲李姓男子及四十二歲蔡姓女子自組隊登山，十二日抵達中平林道廿四公里準備過溪時，碰上大豪雨、溪水暴漲，十三日打電話求救。

花蓮縣消防局第三大隊副隊長張崇賓說，三人於山區受困四天，前天早上放晴後，消防局請求空勤總隊出動直升機上山吊掛，卻因雲層太厚，搜救失敗；昨天一早直升機第二次出勤，三人在地上放反光布吸引注意，終於吊掛成功，上午約九時飛抵瑞穗國中。

山友：不該由全民負擔搜救費

登山界對於「登山自治條例」的開罰，意見不一。山友朱先生說，花蓮「罰最重」是登山綜合保險，但保險未理賠直升機出勤費用，跟「旅遊平安險」沒兩樣。但山友吳小姐說，任意入山出事，不該由全民負擔搜救費用，應買保險。

律師賴坤成說，地方政府的登山自治條例，有人認為違反憲法第十條「人民有居住遷徙自由」，但憲法第廿三條也說，「增進公共利益所必要者」之外，不得以法律限制人民的自由權益。是否違憲？可透過行政訴願等手段，提請大法官解釋。