林獻堂堂兄林紀堂夫婦日記 揭百年前台灣生活

2017-10-18

〔記者陳建志／台中報導〕林紀堂是霧峰林家頂厝林奠國次子林文典之子、林獻堂堂兄，他和太太陳岺兩人都有寫日記的習慣，兩人日記中詳細記錄日治時代大正年間的生活起居、家族互動，中央研究院台灣史研究所許雪姬所長等人解讀後出版成書，稱讚兩本日記是研究台灣史相當重要史料。

中研院與明台高中昨合辦新書發表會，中研院台灣史研究所研究員兼所長許雪姬表示，十多年前整理存放在林鶴年故宅文物時，發現三本日記，其中林紀堂兩本日記，書寫時間是大正四年（一九一五年）一月到七月，以及大正五年（一九一六年）一月到七月，僅各自記錄了六個多月。

許雪姬表示，從林紀堂的日記中，可看到當時仕紳的日常生活，也可看到他相當煩惱兒子送往日本求學的生活適應和課業問題，可見小留學生的問題當時就存在。另外像是當時成立的「台灣同化會」，也可看出日本人和台灣人對於這個組織期待並不同；從日記中也可看出，林紀堂個性低調不問時事，和林獻堂領袖性格不同。

至於陳岺日記書寫的時間是大正十三年（一九二四年），是林紀堂過世後所書寫，詳細記錄生活點滴，包括每天起床、睡覺時間，閱讀報紙小說、甚至喝酒解悶、出遊等。尤其丈夫過世後扛下家計，包括傭人管理、土地買賣都出現在日記中，可看出一個寡婦在大家族中如何持家。

明台高中董事長林芳媖表示，非常感謝許雪姬所長帶領的研究團隊，陸續將林獻堂、楊水心夫婦，以及林紀堂和陳岺夫婦的日記解讀編著出版，讓大家瞭解一百年前的台灣，在日本異族統治的動盪時代中的生活狀況，是相當重要的史料。