天文大發現 中子星合併重力波 首度曝「光」

2017-10-18

全球70個研究機構協力觀測 台灣團隊參與其中

〔記者吳柏緯／台北報導〕天文物理學突破，人類首度「看到」重力波產生的光。美國的雷射干涉重力波天文台（LIGO）、義大利的處女座干涉儀（Virgo）和全球各地約七十個天文台團隊昨接力舉行記者會，宣佈於八月偵測到天文史上的第五次重力波，不但是由雙中子星合併所產生，更是首度偵測到伴隨重力波產生的光。相關論文已發表在《科學》、《自然》等學術期刊。

重力波始見於愛因斯坦理論，強大重力波也會對時間、空間造成影響，對研究太空物理現象有極大幫助。自二○一五年首度觀察到重力波，人類已陸續觀測到五次，前四次是由黑洞合併所造成，而今年八月的觀測，則是首度發現由雙中子星合併的重力波事件。

距地球約一．三億光年

這次發現是由全球約七十個天文研究機構協力完成，當LIGO偵測到重力波後，就把這個訊息告知包括台灣在內的各國研究單位共同觀測分析。參與研究的中央大學博士後研究員俞伯傑說，在八月十七日，智利天文台利用一米望遠鏡偵測到重力波的光學對應體，確認該重力波來自距地球約一．三億光年的長蛇座NGC4993星系。

俞伯傑說明，由於黑洞會吸收一切事物，因此過去由黑洞合併引發的重力波並未觀測到光，這次由雙中子星合併引發的重力波，最大差異在偵測到光，因此推斷造成重力波原因與過去不同。

俞伯傑表示，台灣團隊在這研究的參與和貢獻，在於利用多波段資料分析所在星系NGC4993恆星形成歷史， 發現NGC4993星系的年代久遠、質量較大等情況，進一步推測，中子星合併可能發生在這類型的星系。此外，兩顆中子星可能花了數億年到數十億年的時間互繞合併，與現行的理論預測僅百年不相同，這些都可做為未來相關研究的材料。

重力波相關研究在今年才剛獲得諾貝爾獎肯定，物理獎由魏斯（Rainer Weiss）、巴里什（Barry C. Barish）和索恩（Kip S. Thorne）三位研究重力波的美國天文物理學家獲得，表彰他們為重力波探索與為LIGO奠基的貢獻。