台灣團湖北遇劫 觀光局追究旅行社責任

2017-10-17

〔記者陳宜加、楊明怡／台北報導〕台灣旅行團至中國長江三峽地區遭遇土石流，釀三死兩傷悲劇。立委質疑中國早已發布豪雨警報、湖北宜昌也是嚴重災區，旅行團不應再進入危險風景區，交通部長賀陳旦昨表示，將再了解中國當地的警示是否明確；觀光局則強調，旅行社行程安排需注意旅客安全，絕對將追究行政責任並依調查事實結果做出裁處。

台灣旅行團在中國湖北省宜昌市三峽人家風景區遭落石擊中，造成三死兩傷重大事故；中國新華社報導，湖北當地政府要求徹查事故原因，出事風景區目前已關閉停業整頓。陸委會、海基會、觀光局等單位昨則派員陪同部分罹難者家屬，搭機前往中國處理後續事宜。

立委鄭寶清昨於立法院質詢時質疑，人命關天，中國近期持續發布豪雨特報，已有將近二八○萬人受傷，旅行團卻還進入嚴重災區，若已知仍前往，就是疏忽。立委李昆澤也批評，客死他鄉是最大傷痛與遺憾，政府應有後續作為。

將依調查結果懲處

交通部長賀陳旦指出，將再了解當地風景區警示是否明確，業者有無隱瞞，均在持續追蹤。觀光局副局長張錫聰則表示，觀光局事發後第一時間成立緊急應變小組，初步釐清責任涉及中方當地是否有事先預警或封閉，以及風景區當天是否收費、開放旅客進入；另將全力協助家屬善後，北京辦事處、中方代表將全程陪同。

張錫聰指出，旅行社安排出國旅遊，行程均有相關規範，旅行途中也應注意旅客安全，否則可依「旅行業管理規則」開罰最高五萬元，立委也已提案修法，調高罰鍰至五十萬元；觀光局絕對將追究行政責任，依調查事實結果裁罰，同時考慮依「消費者保護法」透過評鑑告知消費者，作為選擇考量。

文化部長鄭麗君昨也表示，三位意外身故者過去都是影視界資深、重要的領導人，對於落石事故「相當震驚、意外與難過」，第一時間已請同仁聯繫戲院公會提供協助。文化部已與陸委會、海基會聯繫成立緊急小組，將全力協助。