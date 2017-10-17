自然指數500大 台大僅排名148

2017-10-17

〔記者林曉雲／台北報導〕自然出版集團公布「二○一七年自然指數排行榜（Nature Index 2017 Tables）」，列出去年在物理、化學、地科、生物等自然科學領域論文研究表現傑出的五百所大學。哈佛大學、史丹佛大學和麻省理工學院分列前三名，台灣有六所大學入榜，台大一四八名、清大一九九名、交大二八○名、成大四三一名、中央四三八名、台師大四四八名。

台大研發長李芳仁表示，台大學生在國際上的表現很好，如果評比排名包含對大學的感覺等聲望調查，台大多能進入世界百大；如果是純學術排名，學術表現來自於研究能量，研究能量多來自於碩博士生和教授，因現在讀研究所的學生越來越少，台大排名約在一百名至一百五十名之間。

不過，李芳仁認為，自然指數排名只是該出版公司針對自己發行的期刊去蒐集資料和排名，難免有所侷限， 參考就好了。事實上，從各項評比的指標來看，台大均維持一定水準。台大排名如有下降，是別人往上升得太快，關鍵在於經費，要提升高教競爭力，需要政府投入長期和穩定的高教經費。

教育部高教司司長李彥儀表示，研究做得好，高教聲譽和排名自然好，明年上路的高教深耕計畫，打國際盃的數間大學不用刻意再追求世界排名。而且未來對大學評鑑應採更多元指標，教學、學生培育、特色研究等都要考量，要以達成「世界一流的標竿大學」做為目標，政府一年投入總經費約有六十億元。