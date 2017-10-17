桃園養殖場銷港大閘蟹 戴奧辛超標／無登記證、蟹苗來自中國 農業局今起全面抽檢大閘蟹養殖業

2017-10-17

〔記者陳昀、林惠琴、林彥彤／綜合報導〕品嚐大閘蟹的季節來臨，但桃園市中壢區一處養殖場自中國購入大閘蟹苗養殖再出口至香港時，被檢出致癌物戴奧辛超標而遭卡關銷毀。食藥署、漁業署等單位前往該養殖場採樣抽驗，竟發現該場根本沒有養殖登記證。

香港食物安全中心昨天公布，近日抽檢八十五個大閘蟹樣本，僅一款來自台灣桃園市養殖場的樣本，驗出戴奧辛與戴奧辛多氯聯苯含量總和達每克九．八六皮克，超出每克六．五皮克的標準。這批大閘蟹並未流入市面。

業者稱只外銷 沒在國內販售

相關單位昨天下午立刻前往養殖場勘驗，採樣涵蓋大閘蟹、飼料，以及水、土壤等環境介質，最快一週有結果。桃園市農業局已緊急移動管制，今起全面抽查桃園市所有大閘蟹養殖業。桃園市衛生局則啟動市場與賣場稽核與監測。

據調查，該養殖場面積約有二甲，出口商為定碁有限公司，葉姓負責人年初向中國購入四百二十公斤大閘蟹苗，放養在該養殖場，期間沒有投予飼料，任其自然生長八至十個月後打撈，今年十月三日、十一日共出貨一百五十公斤到香港，被香港海關查驗到的是第一批貨，業者聲稱商品都是外銷、未在國內販售。

緊急移動管制 調查污染原因

漁業署副署長黃鴻燕表示，大閘蟹上市前生產養殖端會先經過抽查，上市後，也會再經過食藥署抽查，將調查污染原因，並找出蟹苗來源相同的業者。黃鴻燕並指出，國內生產大閘蟹數量少之又少，此次事件還有很多疑點待釐清，不排除賣到香港的貨源其實來自其他國家，但若真的來自台灣，將依畜產法開罰三萬至十五萬元。農業局則表示，目前法規對申請養殖登記證沒有強制力及罰則。

食藥署食品組副組長許朝凱強調，食藥署負責確認該養殖場的大閘蟹國內外流向，並針對大閘蟹進行抽驗，若查證不合格屬實，可依照食品安全衛生管理法處以六萬元至兩億元不等的罰鍰。許朝凱也說，食藥署每年都有針對水產品中的戴奧辛進行監測 ，民國一○三年至一○五年共檢驗約八十件，均符合規定。

林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海指出，戴奧辛容易殘留在肥肉、奶製品、油脂，以大閘蟹來說，較容易殘留在蟹黃裡，呼籲政府儘速釐清污染源。