「育兒百寶箱」砸6億 立委質疑無助「催生」

2017-10-17

〔記者林惠琴／台北報導〕為了改善少子化問題，衛福部前瞻計畫預算編列六億元，提供每名新生兒家長「育兒百寶箱」，昨日在立法院社福及衛環委員會上，遭立委質疑錢未用在刀口上。社家署承諾一個月內調查全國家庭的育兒需求，重新調整規劃。

鼓勵生育 增設公幼最有效

民進黨立委林靜儀表示，每個育兒百寶箱價值約九五二元，對資源不足的家庭來說，有發等於沒發。且民眾認為鼓勵生育最有效的措施是增設公立幼兒園等，花大錢送育兒百寶箱是要做什麼？

民進黨立委劉建國也說，年輕人不生小孩，經濟是重要因素，去年全國三百多萬名勞工月薪不到三萬元，其中，低於兩萬五千元的族群中，二十至三十歲占四成，自己都吃不飽了，哪裡敢生小孩？政府要推出有感政策，否則二○二五年恐死亡率大於出生率，「兩岸自然就統一了」。

要求調查全國家庭育兒需求

國民黨立委陳宜民則直言，芬蘭也有送育兒百寶箱，不僅有許多嬰兒用品，箱子也可以作為寶寶的床，相當實用，也可選擇領取一百五十歐元（約台幣五二五○元），但社家署的育兒百寶箱內容不清不楚，擔心錢並未用在刀口上。

衛福部次長呂寶靜回應，育兒百寶箱初步規劃提供美觀實用的育兒袋，可以放置奶粉、尿布、濕紙巾等，但尚未正式發包。

因為質疑聲浪太多，林靜儀等人臨時提案，要求社家署在一個月內調查全國家庭的育兒需求，再調整政策內容，相關提案已通過。

楊志良拋照顧役 陳時中不認同

另外，前衛生署長楊志良拋出女性服「照顧役」來解決少子化問題。衛福部長陳時中則說，少子化議題不可忽略性別平權，「照顧役」的概念，可能強化「照顧小孩就是女性責任」的刻板印象。應該提倡照顧孩子是爸爸、媽媽共同的責任，才能提升女性的生育意願。