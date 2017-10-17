限縮醫院董座資格 協調會報未達共識

2017-10-17

〔記者羅添斌、楊淳卉、林惠琴／台北報導〕國內大型醫療財團法人醫院董事會的風波不斷，行政院長賴清德希望透過修法，新增限縮董事長資格的條文，避免外行領導內行。但行政立法政策協調會報昨討論此議題時，並未達成共識，下週一再討論。

提撥盈餘比率待討論

行政院副發言人張秀禎會後說明指出，會報針對「醫療法部分條文修正草案」進行討論，針對草案第四十三條「醫療財團法人董事會資格以及配置部分」、第四十六條「醫療財團法人提撥累積盈餘的比率」等，並未獲得共識。達成共識的部分，只有第三十五條，認為針對醫療財團法人投資的限制，授權由主管機關用行政命令訂定，比較有彈性。

對於董事長資格，張秀禎表示，有些立委認為，宗教團體成立的醫院，限制董事長資格，有一定的難度。立院民進黨團書記長何欣純轉述，若董事長不具醫療背景，將影響醫院營運、醫療品質，因此想在條文中明訂，「董事長不具備醫事人員資格時，應指定具資格董事一人，決定董事會事項」，但立委質疑，只要有董事長指定安排的人，一樣是傀儡。

另行政院修法版本明訂「醫療財團法人應提撥年度收入結餘十％以上，辦理有關研究發展、人才培訓、健康教育；十％以上辦理醫療救濟、社區醫療服務及其他社會服務事項」。有立委建議調高至二十％，還要規定將盈餘提撥給醫護人員加薪，或「優先辦理提升員工薪資待遇及補充短缺人力」，甚至加上長照、照顧原民等，但未達共識。

衛福部長陳時中受訪表示，醫療法修法原則是避免財團法人醫院過度商業化，經營治理應回歸專業，至於董事長是否需具備醫療背景，因醫院的管理面向非常多，還需多方討論。