汽燃費催收案暴增 邱太三要監理機關做好

2017-10-17

〔記者項程鎮、陳宜加／台北報導〕法務部長邱太三昨天表示，行政執行署業務本來就繁重，但近年小額催收案又大幅增加，較大型的行政執行分署一年可能新增達五十萬到六十萬件，其中又以汽、機車的汽燃費為最大宗。他認為監理機關應在前期處理，避免後續徵收困擾。

汽燃費過去隨行照換照徵收，一○二年後改採定期開徵，使用者若不繳汽燃費，也能拿到新的行照。監理單位會在每年六月底寄發繳款書、七月開徵至七月底，八月後以郵件催繳、十一月再以雙掛號催繳，若仍未繳交，移送行政執行署強制執行並處罰。

邱太三昨在廉政署、行政執行署和法制司長聯合交接典禮致詞指出，行政執行分署為催收每件一、兩千元的汽燃費，耗費大量人力、物力和財力，是否符合成本？值得檢討。

小額催收一年暴增300萬件

新任行政執行署長呂文忠也指出，執行署已成立十七年，至今已幫國家追回四千九百多億元稅收。但從一○二年起，汽燃費不隨行照換發徵收，小額催收案件從每年五百多萬件暴增到八百多萬件，其中以汽燃費為主，業務量倍增。

呂文忠還表示，對於行政執行署相當重要的替代役人力，將由八百人減至明年的三百人，後年則歸零，這些都是執行署目前急需解決的問題。

公總：新制徵收率逾9成

不過，公路總局監理組長陳聰乾表示，汽燃費一○一年以前隨行照換照徵收，徵收率僅五成左右，改採定期開徵後，徵收率超過九成，大幅成長。每年強制執行案件約一百多萬件，去年一五○萬件、今年至今九十餘萬件，已有減少。

陳聰乾解釋，汽、機車的汽燃費合併徵收，去年達一九○○多萬件。過去隨行照換照徵收，缺乏再通知或定期催繳後移送程序，由於每天都有人行照到期，等同於每天有人換照繳費，導致監理機關作業上有一定難度。且過去一年徵收汽燃費僅四百多億，改為新制後，近兩年都超過五百億元，有助於國家財政。