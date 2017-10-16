明東北風又報到 北、東部降溫下雨

2017-10-16

〔記者楊綿傑／台北報導〕卡努颱風外圍環流與東北風形成的共伴效應，花東3日累積雨量逼近千毫米，屏東泰武鄉山區更達到1300多毫米。大雨帶來災情，對水情吃緊地區則如同及時雨，但曾文水庫進帳有限，台南水情燈號要由綠轉藍，還得再等等。氣象局預報，明日將受另一波東北風影響，北部及東半部降溫又下雨，本週也可能又有颱風生成，但目前評估影響台灣機率不大。

今年8月份以來，颱風均未登陸，導致部分地區降雨量大減8至9成，基隆及新北市汐止地區9月起水情燈號轉為水情稍緊的綠燈，新北市林口、桃園、台南等區，10月起水情燈號也由藍轉綠。

近日大雨不斷，新山水庫蓄水率近83%、石門水庫達93%，屏東牡丹水庫甚至調節性放水，紓解水情吃緊狀況。但豪雨並沒有落在曾文水庫集水區，蓄水率仍只有6成左右，水情燈號維持綠燈。

在未來天氣部分，氣象局預報員陳伊秀表示，卡努外圍環流逐漸遠離，但週二起可能有另波東北風，影響時間預計到週日，北部及東半部溫度會轉涼，也會降雨，但不會是瞬間短時強降雨，其他地區則是多雲到晴。

氣象專家吳德榮則在「三立準氣象，老大洩天機」提到，本週將先後有2個熱帶擾動在菲律賓東方海面及南海醞釀發展，都有機會形成颱風，但侵台機率不高。陳伊秀說明，菲律賓東方海面有熱低壓形成，有機會成颱，目前距離台灣2200公里，且後續可能會受到北方其他天氣系統影響，在週五至週六北轉，通過台灣東部外海，對日本較有影響可能，未來一週是觀察重點。而菲律賓周邊最近低壓活躍，是否發展成熱帶性低氣壓甚至颱風，會持續注意。