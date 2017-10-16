大豪雨 南橫近百山友受困

2017-10-16

〔記者陳賢義、佟振國、劉濱銓、張議晨、王錦義／綜合報導〕受到卡努颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，台東地區連續降下超過50個小時的間歇性大豪雨，南迴台9線、台20線等省道均傳坍方及土石流災情，南迴鐵路太麻里至知本間也發生土石流。南橫有93名從嘉明湖下山的山友受困向陽遊樂區，另南投能高越嶺道更傳出黃姓男子登山失聯，宜蘭則有老翁跌落圳溝，溺斃身亡。

台東地區的大豪雨造成南迴台9線多處路段在昨日凌晨同時爆發土石流，公路總局工務段人員冒雨漏夜搶通。「整個山坡挖得爛糊糊，相關單位再不好好管理，後果不堪設想。」圍觀居民邊看邊搖頭，痛斥不肖人士為了自身利益，濫墾濫伐種植生薑和荖葉，造成土質鬆動，完全不顧山坡下居民的生命財產安全。

台20線今下午搶通

南橫台20線同樣柔腸寸斷，向陽至利稻路段持續豪雨造成摩天災害路段路基下陷及栗園土石泥流，預計今日下午2時才能搶通；利稻至霧鹿路段因山區持續下大雨，嘉寶隧道附近山溝水夾帶土石不斷流至路面，仍待清理。

關山鎮德高里則在昨日清晨傳灌溉水圳暴漲，大水直沖民宅，2戶6人受困，警消據報馳援，協助撤離安置，有驚無險。

鐵路方面，南迴鐵路知本至太麻里間昨日上午7時45分土石崩落，南迴線上行列車行駛至知本站，下行列車行駛至太麻里站，幸中午12時搶通。

向陽山區則因向陽至利稻道路中斷，93名接續從嘉明湖下山的山友受困在向陽遊樂區，幸好所攜糧食可撐到今日中餐，若道路恢復通行，可直接下山；若無法搶通，將以徒步方式走到摩天或接駁車可到之處，由救難人員接駁下山。

能高越嶺道1山友失聯

另消防局前晚6時許獲報，知本林道有5名登山客受困，搜救人員挺進4公里處才發現道路中斷，商請對方先紮營避難，昨日與5人會合，護送下山。

在能高越嶺道失聯的彰化縣黃姓男子就沒這麼幸運。他前天與2名同伴從天池山莊下山時，途中遇到坍方落石，他折返天池山莊求援，卻因此失聯，警消持續搜救。

大雨導致南投仁愛鄉山區投89線47公里坍方落石，霧社往返發祥村瑞岩、紅香部落道路中斷，14至16公里的翠巒部落路段也封閉搶修。玉山主峰線步道風口登山鐵鍊也遭落石擊毀，影響範圍約70公尺，修復預計需1至2天。

宜蘭男子跌落圳溝溺斃

大雨也造成宜蘭縣冬山鄉、五結鄉多處積淹水，家住蘇澳、年近7旬的張姓老翁駕車行經冬山鄉三堵路一帶時，疑因路面積水、車輛故障拋錨，張翁撥電話向修車廠求援，但等待救援時，疑似不慎踩空車旁圳溝，被水流帶往前方數百公尺外的國五高架橋下，溺斃身亡。

花蓮縣花蓮、吉安同樣多處淹水，吉安東昌橋緊急封閉，全縣撤離約1700多人。