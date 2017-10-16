人物速寫─陳進成鑽研王爺事 傳承台灣神文化

2017-10-16

記者陳彥廷／專題報導

屏東縣東港鎮因產業和民情，各式千歲廟宇眾多。明年是東港每三年一科的民俗盛事「迎王平安祭典」，這個有「三步一小廟、五步一大廟」、「家將窟」美稱的信仰重鎮，「廟堂」上的神明事，除吸引學者研究，也有土生土長如陳進成，以草根之力，梳理屬於台灣獨特的神學文化。

「王爺」、「千歲」等民間信仰的神明稱謂常是「某」府千歲，非屬特定神明而為通稱，常見姓氏為李、池、吳、朱、范、溫等等。王爺一般認定職權直屬天庭，如東港迎王平安祭典，明年正科就會迎來五位千歲爺下凡「代天巡狩」，巡察人間善惡，與媽祖皆為台灣重要的民間信仰。

「扛轎再累再苦還是得撐下去」，東港迎王平安祭典已位列國家無形文化資產，除地主東隆宮外，當地還有「七角頭」轎班出人出力為「代天巡狩」正科千歲爺們扛轎遶境，轎班成員均世襲；陳進成和不少東港人一樣，從小就在廟陣中長大，也投入轎班。

「來自民間的研究力量」是不少學者對陳進成的肯定。陳進成終年背著相機、以摩托車騎遍台灣中南部沿海，尤其屏東大小廟會更總能見到他的身影。他除了配合學者撰稿寫書，自己更已出版七本信仰研究的書，其中「台灣王爺信仰」一書就介紹了一七九位王爺，是他花了二十年蒐集資料，實地調查近四百間廟宇、拍下數十萬張照片的心血結晶。

各家廟宇難免會遇到管理人員不友善或不願意讓他探訪，但他一開口就是王爺相關的術語，「接地氣」話語常能軟化廟方態度，有時尋找廟宇卻四顧茫茫，他總是祈求溫王爺「好不容易到這麼遠了，拜託讓我找到」，果然從未落空。

陳進成自認或許遺傳到曾任乩童的祖、父輩靈異體質，「建廟三百週年時，一大早睡夢中就被叫醒！」陳進成笑說，面對只聞其聲卻不見其影的「聲音」，一般人早就嚇出一身冷汗，但對他而言，當天被「起床了」、「趕快去廟內」等聲音叫醒，結果就意外在廟裡捕捉到特殊畫面，他覺得這就是來自溫王爺的善意提醒。擔任鄉土語言教師時，則透過「人在作、天在看」、「舉頭三尺有神明」等俚俗，轉化給小朋友「尊師」的理念。

回首近卅年研究生涯，陳進成一路走來並非一帆風順，他曾因家計重擔想放棄，向溫王爺祈求後，說也靈驗，家中逐漸風調雨順。

陳進成說，體力雖逐漸下滑，不少人力勸他休息，但溫王爺靈驗和庇蔭，是他持續投入研究的動力。他要趁行有餘力之時持續出書，自許「七老八十還能精神抖擻的在東隆宮帶導覽」！