高職文白比 也降為35~45%／研修小組提15篇選文 課審大會要求增加女性、本土素材

2017-10-16

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部昨天召開第十一及十二次課審大會，將技術型高中（高職）、綜合型高中的文言文比例下修，調整與普通高中一致，都是卅五％到四十五％之間，比草案降了十個百分點。預料未來四技二專的統一入學測驗等大考，也將跟著連動調降。同樣備受重視的文言推薦選文名單，國發會研修小組昨雖提出十五篇選文名單，但被要求需增加女性作品、本土素材等，需待二十九日大會再議。

統測等大考將連動調降比率

教育部國教署長邱乾國表示，針對文言比，課審大會已通過議事錄，確立普通高中課綱文言比下修，昨再討論到技高及綜高，經委員提案從原先的四十五％到五十五％，下修為卅五％到四十五％，投票結果技高端獲卅一票同意、綜高端獲卅八票同意，雙雙都通過下修提案，並跟普高比例一致。

邱乾國表示，國文課綱中還須制訂「推薦選文」，是由國家教育研究院的研修小組廣泛參考研擬，選出十五篇文言篇章，課審大會對此有做出原則，除了要求這些篇章必須符合原住民族教育法精神，還要添加兩性平權概念，如增加女性作家選文，同時更要兼顧不同文類及本土素材作品。也要依課綱的學習重點中五大類文本來調整，且每個時代最多三篇、並應與當代重要議題連結等。

技高選文須與技職議題相關

昨天課審大會歷經一個多小時討論，其中對於選文仍有疑慮，如研修小組提出《諫逐客書》跟《鴻門宴 》等篇章，指出可與國際教育做連結，但課審委員指出，古代的國與國關係，難以跟現代概念相連結，最後討論懸而未決，要求研修小組修正，並提供其他選文，供未來研議時備選替換，該議題留待下次再議。

但昨對技高課綱的文言推薦選文，則全體無異議通過原則，確立未來審議相關選文時，必須與技職議題相關，例如要多選《天工開物》、《齊民要術》等篇章，好符合高職學生的學習需求。

課審委員發言逐字稿將公開

邱乾國還說，昨課審大會也針對資訊公開方面，決定要更透明，經委員決議，未來的課審大會內容，除了原先就有公開的委員姓名、會議紀錄、委員發言摘要外，也將增加每名委員的發言逐字稿，供外界參考，讓課審大會更具民主審議價值。