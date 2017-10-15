老年生活怎麼過？ 吳念真提3不原則

2017-10-15

〔記者林彥彤／台北報導〕據衛福部健保署統計，超過4成癌末病人死前一年未接受安寧緩和醫療；昨天是世界安寧日，被譽為全台最會講故事的歐吉桑吳念真出席「安寧影展」演講，強調比起生，每個人更需要在死亡來臨前做準備，他的原則是「不感冒、不跌倒、不欠人情」度老年，維持老年時生活品質。

不感冒、不跌倒、不欠人情 才有生活品質

過去古人曾說：「不知生，焉知死？」但吳念真認為此句話應改成：「不知死，焉知生？」人生的最後階段是死，在礦區長大的吳念真說，像現在連續下雨的天氣，是礦坑最常傳出意外的季節，那時年紀還小，聽到同學的爸爸傳出噩耗，他也跟著難過大哭，大人以為他不捨死者，其實他是難過離別，因為接下來同學可能就要被迫離開家鄉工作。

長大後，當礦工的爸爸染上矽肺病，嚴重時會喘不過氣，但即使這樣，爸爸與同樣染上矽肺病的朋友，還是會很有默契地關掉氧氣管，抽上幾口菸後再重開。最後末期時，面對醫師即將要插管，爸爸的心中早已下定決心，「如果哪一天要插管，他寧願死掉」。

吳念真說，爸爸走後多年，媽媽也發現罹患大腸癌，之後又轉移骨癌，全身疼痛需要使用嗎啡止痛，太太費心照顧卻也很難避免身心俱疲，他自己也一夕之間長出許多白髮。

吳念真認為，人們經常討論「如何去對待生病的人」，還提供了很多偏方、介紹醫生等；但其實應該要反過來，在健康時設想「未來生病時， 我們如何不要成為別人的負擔」。

65歲的吳念真，引述太太的「三不」原則，即「不感冒、不跌倒、不欠人情」度老年。因為感冒可能會出現併發症；跌倒摔斷骨頭會不良於行、臥床；欠人情則是怕沒機會還。

最後吳念真說，如果有一天他被宣告罹癌第三期，他不希望接受治療，或是想吃東西時被限制等，因為活著就是要有探索的樂趣。