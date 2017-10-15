等不到肝過世... 她捐出眼角膜遺愛

2017-10-15

〔記者王捷／台南報導〕32歲的黃竹君因肝硬化等不到捐贈辭世，她的母親陳妃汝分享女兒器捐的心路歷程說，女兒沒有怨天尤人，辭世前決定捐出眼角膜，竹君有機會回饋社會，捐出有用器官，是充滿正面能量的觀念，讓她深感「女兒的溫柔，永遠都在這個世上！」

成大醫院14日替黃竹君舉辦追思音樂會，黃竹君的姊弟都來參加，與受贈者、移植團隊共聚一堂。陳妃汝說，大女兒黃竹君從小罹患先天性膽道閉鎖，頻繁進出醫院，原透過飲食改善及醫院追蹤，控制病情，但近幾年擔任醫院行政人員後，生活作息不正常，導致肝硬化，等待肝臟捐贈。

陳妃汝數度哽咽說，女兒念書時曾到成大醫院向大體老師學習，深受感動，當時就簽下器捐同意書。今年一月，竹君發燒住進成大醫院，因病情急轉直下，主治醫師趁竹君臨終前仍意識清楚時，詢問她是否確定要捐贈器官，竹君點頭，雖然家人感到不捨，但竹君的溫柔永遠留在世上。

黃竹君捐出的眼角膜，受贈者是60歲的鄭興和，他在去年11月做工時，鐵屑跑進左眼傷到眼角膜，今年6月等到眼角膜。鄭興和說，單眼開車、使用工具都很不方便，現在恢復雙眼視力，讓他的生活變正常，對小他近一半年紀的黃竹君，大愛精神讓他感到欽佩。

成大醫院副院長沈孟儒說，他參與過運送捐贈者的器官，為不辜負捐贈者的大愛，在高速公路上飛馳，把器官送到醫院，過程既辛苦又感人。成大醫院移植外科主任林毅志說，移植路很辛苦，但病人的信任以及醫院的支持，讓他願意堅持下去。