截至去年底 440萬人適婚沒「婚」頭

2017-10-15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣社會「未婚化」情形嚴重！內政部最新統計，截至去年底，台灣20歲以上、40歲以下人口，有高達440萬人未婚，40歲以上人口更有92萬人未曾婚嫁；今年1月至9月結婚對數僅9萬6802對，較去年同期大減6.18%。

1-9月結婚對數 比去年少6％

內政部統計，今年9月全國結婚對數計7844對，共1萬5688人，結婚對數不僅較去年同期大減35.63%，較上月也減少596對。

直轄市六都中，9月以新北市結婚人數最多，共2838人，其次台中市1948人、台北市1880人。結婚率方面，桃園市結婚率5.16%最高，第二為花蓮市4.76%；最低為澎湖縣1.88%，倒數第二是嘉義縣2.56%。

內政部戶政司指出，台灣結婚人數近10年來未明顯增加，2016年有14萬7千多對，今年1至9月結婚僅9萬6802對，比去年同期又減6374對。

戶政司更表示，20歲至40歲人口中，高達約440萬人未婚，其中未婚男性高達243萬人、未婚女性196萬人，而40歲以上至百歲人口，也有92萬人沒有結婚。

據統計，除結婚對數下滑外，台灣今年1至9月累計的離婚對數，也比去年同期增加2.51%，有4萬820對婚姻告吹，近10年來的離婚對數每年皆為5萬多對。

對此，台灣大學社會系教授孫中興表示，台灣40歲以下人口普遍低薪，未婚人口必然非常多，若同居比結婚好，平常就能解決性需求，理性的人當然不結婚，因結婚對未來生活看不見所謂利多。

學者：低薪不敢結婚

孫中興提及，日本、法國等先進國家，也都面臨此問題，結婚率是靠外配在維持，台灣政府補助光數千元的育兒津貼，年輕人依然養不起小孩，加上現代社會重視個人主義，不婚的人自然較多。

孫中興認為，只有年輕人薪水翻倍才有可能徹底解決不敢結婚問題，政府也要在稅收、保險制度上提供誘因，增加結婚及產假福利，才能有效維持人口紅利。