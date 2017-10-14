拿嘸身分證 他12年不敢找工作

2017-10-14

〔記者陳建志／台中報導〕操著一口流利台語的陳振榮在台中出生、長大，因韓籍母親和台籍生父非婚生下他，無法報戶口，為了上小學只好拿韓國護照、居留證成為韓僑，後因居留證忘記展延而逾期居留，陳振榮十二年來天天提心弔膽，上個月經專案核准不予管制入境，讓他放下心中大石。

電影《航站情緣》裡，湯姆漢克斯飾演的男主角，被迫棲身在機場航站的過境大廳長達八、九個月，看在台灣土生土長四十一年的陳振榮眼中，特別有感覺。

從未踏出台灣 卻拿韓國護照

陳振榮說，阿公、阿嬤都是韓國人，阿公因跑船曾住在高雄生下媽媽，韓籍的媽媽後來認識台灣籍的爸爸，因不知生父當時已有家庭，兩人交往並生下他，出生後他無法報戶口，一直拖到念幼稚園大班即將上小學，阿嬤才到韓國幫他歸化為韓國籍，從此拿著韓國護照成為韓僑。

陳振榮說，取得居留證後，國小、國中都在台中念，十八歲要考駕照，阿嬤才拿出居留證給他，原本都由媽媽幫他辦理展延，後來他因自己疏忽，民國九十四年五月到期後未展延，開始逾期居留的生涯。

陳振榮說，四處詢問都被告知需出境並境管三年，但自己不會說韓國話，在韓國也沒親友，一旦離開台灣恐成為韓國街頭流浪漢，多年來提心弔膽，擔心遭遣送出境，也不敢找工作，真的很不方便。

居留證逾期 怕出境回不來

因逾期居留問題，今年六月他找上立委何欣純，經多次和內政部移民署、外交部等單位協調，終於在九月專案核准不予境管。陳振榮說，拿到公文時差點哭了。

從未離開過台灣的韓國人陳振榮，十月十五日將首次踏上韓國土地辦簽證，以外僑居留證合法居留，他開心地說，十二年來心中的大石終於可以放下了，希望早日取得中華民國籍，因為「我真的是台灣人！」