北車人力不足 台鐵坦言要互相支援

2017-10-14

服務中心空蕩蕩、剪收票口常沒人

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵台北車站人力不足，旅客必須自求多福？

台鐵產業工會理事長王傑日前撰文指出，全台運輸量最大的台北車站，正面臨前所未有人力不足的荒誕情況，包括服務中心空蕩蕩、剪收票口經常性無人，放任旅客自由心證補票、售票窗口每天只開兩到三個等問題。

記者昨天實地了解，台北車站十月實施新班表，確實有人力不足問題。台鐵局坦言，在行政院核定請增員額，實際補足人力前，將以員工相互支援方式因應，像是以值班站長室、服務台、票房為一組，月台嚮導、運轉室、剪收票一組，互相支援。

不過記者實地勘查，即便相互支援，剪收票的八個人工出入口，確實無法每個地方都安排人員，以地下一樓通道左右兩邊入口為例，只有一側有人在顧。

連結台北捷運的出入口，因為出口跟入口隔開，無法一個人顧兩邊，所以出口側只有補票處有人力，幫旅客補票時，若有旅客直接從人工通道走出，則沒人驗票。

記者從地下一樓人工通道走入月台，從捷運側出口走出，全程都未被攔檢；台鐵局表示，台鐵驗票有三個地方，進閘門、車上查票、出閘門，不會因為一個站的人工出入口沒有人力，就讓旅客無限制逃票。

台鐵局表示，台鐵目前在等待更換第四代票務系統，並同步開始更換驗票閘門，屆時旅客都可從驗票閘門出入，讓台鐵不用每個出入口都安排人力。

至於售票窗口，昨日捷運連通側開兩個，一樓大廳連同團體票櫃台共開四個，約較兩年前減少一至兩個，尖峰買票人潮，平常大約要等十餘分鐘。服務台在輪流休息時間人力會減少，若遇上協助輪椅族赴月台搭車，服務台就可能唱空城。