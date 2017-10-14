共伴效應 雨襲北台、宜蘭雨量近千

今晨稍減緩 颱風外圍環流 雨勢持續到下週一
〔記者吳柏緯、江志雄、林彥彤／綜合報導〕輕颱卡努與東北季風產生的共伴效應為台灣北部、東北部與東半部帶來豪大雨，宜蘭縣首當其衝，大同鄉近三日累積雨量超過九百毫米，昨日陽明山單日累積雨量也超過五百毫米，文化大學下午緊急停課；豪雨之外還有強風，昨天全台多處出現九至十一級強陣風，蘭嶼一度測得十四級。
陽明山昨狂下逾500毫米 文大下午停課
氣象局昨晚針對台北與宜縣發布超大豪雨特報，十二縣市應防強降雨，另對十八縣市發出強風特報。
氣象局預報員朱美霖指出，輕颱卡努昨以時速廿公里速度持續往西通過菲律賓呂宋島，朝海南島前進，共伴效應預計今天清晨減弱，但受颱風外圍環流影響，雨勢持續，東部豪大雨機率高，預計下週一天氣才會明顯轉好。
東、北部連續兩日大雨，悄悄帶動蔬菜價格上漲，昨蔬菜每公斤小漲○．四元。農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，葉菜類主要產區在中、南部，目前如絲瓜每公斤十四．一元，高麗菜十九．二元、青江白菜十九．四元，整體蔬菜價格算親民，蔬菜每公斤平均價格落在廿五至卅五元間都算合理。
大同恐怖暴雨 鄉民直呼50年來首見
宜蘭縣山區昨下起超大豪雨，縣議員陳傑麟形容，大同鄉茂安村一帶雨勢，「就像整桶倒的！」山區強降雨集中在凌晨三點到上午八點，雨勢又大又急，打到鐵皮屋頂，發出「咚！咚！」聲響，好像下冰雹。在山路上開車，大白天能見度也不到五公尺，「大同鄉這種恐怖暴雨是五十年來首見。」
大同鄉民代表鐘進財說，連日來豪大雨導致鄉內低窪地區積水，野溪出現滾滾黃流，道路山壁噴出水柱，彷彿災難片場景，連部落耆老都說：「太可怕了！」
北宜超大豪雨特報 12縣市防強降雨
預報員朱美霖指出，共伴效應於今天清晨減弱，，不過受到颱風外圍環流影響，北部與東半部仍有豪大雨發生可能。且隨颱風向西移動，台灣西半部地區也會出現雨勢。預計要到下週一白天，全台天氣才會明顯好轉。