腦中風失語 頸動脈支架助發聲

2017-10-13

記者陳建志／台中報導

73歲的呂先生9月因左側中大腦動脈梗塞性中風，導致右側肢體偏癱及失語症，家人十分擔心，所幸經醫師置放「血管內頸動脈支架」後，打通狹窄的頸動脈，大幅改善語言表達能力及意識，重新開口說話，不但家人開心，也有助於未來復健治療。

亞大醫院腦中風中心主任楊道杰表示，呂先生有頸動脈狹窄症狀，狹窄原因多半是因粥狀硬化斑塊沉積，造成血管內膜增厚，導致血管阻塞或形成血栓剝落。

因頸動脈是供應大腦血流的重要來源，因而導致缺血性腦中風，並出現失語症，完全無法發聲說話，只能以搖頭和點頭的方式和家人溝通，心情大受打擊。

楊道杰表示，頸動脈狹窄的治療方式，除服藥預防血栓外，還有開刀取出血管斑塊，以及血管內置放支架治療，兩者手術效果差不多，手術風險皆小於3%，開刀因可完整取出血管斑塊，適合血管有不穩定斑塊的患者，而血管支架因手術時間較短，不需全身麻醉，適合年紀大、曾接受放射治療及高位狹窄的患者。

評估後，決定替呂姓患者進行「血管內頸動脈支架」手術，此手術先將股動脈穿刺後，置入導管及導絲至狹窄內頸動脈處，先置放攔截血栓的保護傘，再置入支架，撐開血管狹窄處，順利打開狹窄的血管，改善腦部的血流。

呂先生手術後恢復語言能力，能和家人溝通，雖無法像過去一樣暢所欲言，但有助於復健時聽懂治療師的指導及溝通，讓復健治療更順利。