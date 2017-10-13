重度二尖瓣逆流 導管修補免開刀

2017-10-13

記者蔡淑媛／台中報導

64歲的郭先生罹患重度二尖瓣膜逆流（閉鎖不全），多年來吃藥控制已無效，並造成心房顫動、心衰竭，肝、肺功能退化，走幾步路就氣喘吁吁，情況嚴重會中風甚至死亡，必須開刀，但風險太高，利用「經心導管二尖瓣修補術」免開刀，現在能正常生活、開心出遊，昨天現身分享經驗，感謝醫療團隊。

64歲阿伯走路不喘了 開心出遊

台中榮總心臟內科醫師劉尊睿指出，二尖瓣膜分隔左心房和左心室，防止左心室的血液在心臟收縮時，倒流回左心房，在心臟瓣膜中所受的壓力最大。

郭先生的二尖瓣腱索斷裂，造成閉鎖不全，血液嚴重逆流，因此全身麻醉後，在食道超音波引導下，將導管從股靜脈刺入，經右心房中膈穿刺進入左心房，裝置瓣膜夾合器，夾住原本無法關閉的瓣膜。

劉尊睿說，手術困難點在於，瓣膜夾合器和導管體積是一般心導管手術的1倍大，穿刺中膈要精準，且在不斷閉合的瓣膜要夾得準確，否則會刺破心臟。

郭先生術後恢復80%的血流，不再影響生活，不過因為殘餘逆流、瓣膜老化問題，5年復發機率為20%。

劉尊睿說，二尖瓣逆流原因包括：二尖瓣脫垂、鬆脫、左心室擴大等原因，會造成疲勞、喘、肺水腫等，嚴重者會中風、死亡，藥物治療無效得開刀。

此導管手術適合重度且不適合開刀的病人，但必須經醫師評估，也必須自費。