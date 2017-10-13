少女心跳200 手術助重生

2017-10-13

記者湯世名／彰化報導

13歲的張小妹心律不整近5年，每次發作都臉色蒼白、心跳加速，就醫檢查時赫然發現，她每分鐘心跳竟然高達200下，接受「經導管高週波燒灼術」、「冷凍消融術」治療後，免於猝死的恐懼。

張小妹從國小3、4年級開始，每2個月會發生1、2次心跳快速、胸口悶症狀，但她沒有很在意。

沒想到上了國中以後，頻率變為每個月2-3次。原以為是太緊張或運動後心跳變快，但去年11月，她因感冒引發肺炎，到彰基兒童醫院急診，醫師發現她臉色蒼白、心跳很快，當下會診心臟科醫師，確診心律不整，心跳次數高達每分鐘200下，由兒童心臟科醫師吳焜烺收治。

易導致心跳驟停、猝死

吳焜烺指出，張小妹是「沃夫帕金森懷特氏（WPW）症候群」誘發「房室迴旋頻脈心律不整」，這類病人在心房跟心室之間，多出一條不正常的傳導路徑，這條路徑繞過房室結而形成電迴路時，就會出現問題；因為房室結有減緩電傳導的性能，這條路徑未經房室結減緩電傳導，就等於像不限速的高速公路，每分鐘可跳200-300下，只要一發病就會發生「陣發性心搏過速（PSVT）」，會引起臉色蒼白、心悸、頭暈、氣短、胸痛、暈倒等症狀。

由於這種快速的心律會導致心跳驟停和猝死，吳焜烺為張小妹先進行經導管高週波燒灼術，也順利把不正常的副傳導線燒掉，但在測試時又發現，她還有後天形成的「房室竇迴旋頻脈（AVNRT）」，因電燒有2%-4%燒掉正常導線的風險，再用「無輻射線-心導管3D立體定位系統」加冷凍消融治療心律不整。

燒灼術、消融術＋3D定位根治

張小妹昨天說，每次接受心律不整治療，都覺得很害怕，要進導管室之前也忍不住拉著媽媽的手流淚，但治療後終於可以盡情、痛快地運動，不用擔心運動後心臟會不舒服，所以「做這個手術還是很值得」！