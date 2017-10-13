亞泥礦權火速獲展延 經濟部、花縣府被糾正

2017-10-13

〔記者林良昇、黃佩君、游太郎／綜合報導〕經濟部日前火速核准亞泥展延限期20年，引發20萬人連署抗議，礦務局被指控涉包庇亞泥，監察院通過調查報告，指出礦務局人員在調查地質敏感區時，竟由礦務局承辦人自行上網查詢，不符審查程序；花蓮縣政府未積極依循民事訴訟請求返還土地，令亞泥繼續使用原住民保留地，形同「坐在權利上睡覺」，糾正經濟部及花蓮縣政府。

經濟部長沈榮津表示，對監察院意見會虛心接受，其糾正的議題將納入修法參考；目前「礦業法」修法版本已要求展限納入環評，且拿掉霸王條款，經濟部將努力以本會期通過為目標。

監委林雅鋒也表示，花蓮縣政府當時查復亞泥礦區範圍，指出部分區域有疑屬地質敏感區，建請亞泥洽經濟部中央地質調查所資料或洽專業地質顧問公司調查確認，不過，該確認竟是由礦務局承辦人自行上網查詢，程序有明顯瑕疵。花蓮縣政府曾提出「八不政策」不再出租，卻又於監察院調查期間同意續租，政策有髮夾彎之嫌，有其不當。

花蓮縣政府表示，99年9月亞洲水泥申請續租國有原住民保留地，未與部落溝通取得共識前，不同意續租。後亞泥再次提出續租申請案，經秀林鄉公所土審會及公所審查同意，縣府尊重決議並考量秀林鄉居民就業機會，於105年9月同意。