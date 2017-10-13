文化浩劫 恆春彈痕牆又被填平

2017-10-13

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國定古蹟屏東恆春古城知名「彈痕牆（哭牆）」遺跡，2011年曾被誤填平，近日疑再次遭施工單位誤用水泥填平，文史工作者念吉成昨發現大嘆「實在是文化浩劫」，不明白為何連犯兩次同樣錯誤。屏縣府文資所強調近期並無填補城牆工程，將派員南下調查「真凶」，並恢復原狀。

有「哭牆」美名的恆春古城牆，地點在光明路靠近南門，二次大戰期間因受到空襲，城牆佈滿機槍掃射孔洞，是當地文史工作者及解說員導覽古城必到訪的景點，能讓後人體會當年台灣人民在日軍及盟軍夾縫中生存的困境，文建會（今文化部）發行的刊物還曾特別介紹。

國定古蹟 二戰空襲掃射彈孔

念吉成搖頭表示，上月才帶日本音樂博士井上裕太到訪，對方留下深刻印象，沒想到昨受託為國防部戰爭遺跡解說勘景，竟看到哭牆數十個彈孔被滿滿水泥填平，非常傻眼，「文化單位怎能連犯兩次同樣錯誤」。

念吉成說，哭牆不是新發現的遺跡，許多官方書籍及解說教材都有提及，更是古城解說員停留說故事的知名地點，施工人員如果不知道，文化單位難道不用事先提醒嗎？

屏縣府將派員南下調查

「過去的工程錯誤都有列管，不可能重複錯誤。」屏縣府文資所主任王文章表示，古城周邊維護清潔已委託恆春鎮公所管理（不含古城本體維護），近期僅進行恆春國中至北門段十座雉疊的工程，修復圖說及工法經文化部文資局審核過，並無其他維護工程，今將派員南下調查「肇事者」。