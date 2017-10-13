北部、花東 今明豪雨最烈

2017-10-13

〔記者蕭玗欣／台北報導〕原位於菲律賓附近海面的熱帶性低氣壓昨晚八點升格為「卡努」颱風，其外圍環流與東北風產生「共伴效應」，昨為北台灣帶來豪雨。氣象局預報員顏增璽指出，今明兩天是這波雨勢最劇烈的時候，估基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有大豪雨（日累積雨量達三百五十毫米以上）發生機率，桃園以北平地及花蓮也有豪雨 （日累積雨量達兩百毫米以上），台東有大雨及豪雨，全台都有九到十一級強陣風，預計雨勢下到週日（十五日）才會稍緩。

預報員顏增璽表示，第廿號颱風卡努昨距離鵝鑾鼻東南方約四百多公里，以時速廿五轉十五公里速度往西移動，今天就會通過呂宋島，並朝中國海南島前進，其外圍環流將為東半部及北部地區帶來豪雨。

受共伴效應影響，北台灣及東半部昨颳起強風暴雨，氣象局針對北北基、宜花及桃園發布豪雨特報，另針對全台十八縣市發布陸上強風特報；宜蘭山區日累積雨量已超過四百毫米，南港、汐止一帶也超過兩百毫米，雨勢相當驚人。

氣象局解釋，「共伴效應」指當東北風遇上南方的熱帶性低氣壓或颱風帶來的東南風時，非常容易在台灣東半部造成致災性降雨的天氣型態。

氣象局預報員吳依帆表示，今天基隆北海岸、東半部有陣雨或雷雨發生，北部、南部及中部山區有短暫陣雨或雷雨，尤其基隆北海岸、大台北、宜花東及恆春半島都要注意有局部豪雨以上等級雨勢發生。

隨著今明兩天東北風威力增強，東半部、西南部、恆春半島及蘭嶼綠島沿海地區恐有三到五米長浪發生。