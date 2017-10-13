福衛五號照片畫質 稍有改善

2017-10-13

〔記者吳柏緯／台北報導〕台灣首顆自主研發的遙測衛星「福衛五號」雖順利升空，本報九月中獨家揭露首批傳回的拍攝影像卻出現模糊不清問題，引發各界議論；經緊急採行多法搶救，迄今又陸續拍攝二五○組照片回傳進行分析、校正。太空中心昨指出，透過溫控與運算還原的方式，影像品質已比九月回傳照片轉好一些，可達粗略防災、勘災功能，但仍與原本預期的畫質效果有一段差距。

分析250組照片 影像已初步改善

福衛五號造價三十七億、總計畫經費五十六億，八月底順利升空，九月中傳出相片模糊且出現光斑情況，恐影響遙測任務。太空中心隨即規劃三種改良方式，包括改變衛星內部溫度、影像運算還原與改變衛星高度。

太空中心副主任余憲政昨表示，目前使用變溫調校與運算還原兩種方式雙管齊下，至今已拍攝超過四百組的影像並已分析其中二五○組，影像狀況已有初步改善，尚在進行調整階段，還不能做出最後的結論。

持續回傳 並尋求外部專家協助

至於是否要調整衛星高度？余憲政強調，高度變化對於衛星運行的影響甚大，需經謹慎評估，不會隨便使用。

國研院副院長吳光鐘說明，目前福衛五號回傳影像已可達到防災、勘災功能，但距離當初期望的黑白兩米、彩色四米，還仍有一段差距，太空中心除持續透過回傳影像進行調整，也已尋求外部專家協助。

太空中心的專案小組由光學、影像及航太專家組成，共商解決方式。余憲政表示，專案小組任務有兩項，一是協助分析回傳影像，提供建言尋找更多改善方向。

此外，太空中心主任一職自前主任張桂祥於今年七月底期滿卸任後懸缺至今。遴選工作進行中，候選人徵求至本月底。通常遴選需耗時兩個月，如順利選出接任者，最快十二月才會上任。