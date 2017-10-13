2年修法期限前…北市請示 戶政機關該怎麼做

2017-10-13

〔記者沈佩瑤、鄭鴻達、項程鎮／綜合報導〕台北市民政局昨表示，針對同性伴侶方敏與林于立（糖糖）結婚登記案回到原點，將行文內政部請示，在大法官釋字七四八號的二年期限屆滿前，地方戶政機關後續應做何處置？

北市民政局戶籍行政科長洪進達昨表示，台北高等行政法院判決撤銷原處分、也同時駁回同性伴侶立即登記的訴求，這是全國一致性的問題，會在近日行文給內政部，請示在釋字七四八號的二年期限屆滿前，地方戶政機關應該怎麼做。

洪進達坦言，同婚登記目前除沒有相關法源，現行戶政系統也沒辦法用同性身分證登記，除了要修法，也要修改系統。

內政部戶政司司長張琬宜指出，台北高等行政法院判決剛出來，但尚未定讞，需視未來定讞的判決內容才知道如何處理，但會尊重法院判決。

內政部︰先用同性伴侶註記因應

張琬宜強調，大法官釋憲後，已針對未來可能的同性婚姻法制化方向，研究戶役政系統如何調整。在判決定讞前，同性伴侶登記的技術面問題，張琬宜則說，目前希望同性伴侶能先利用地方政府提供的「同性伴侶註記」之方式因應，待判決定讞、台北市政府呈報後，再研議如何處理。

法務部︰兩年期限內完成修法

法務部政務次長陳明堂表示，法務部一直持續對同性婚姻涉及的民法和相關法制進行檢討修正，會根據大法官釋憲意旨，兩年期限內完成修法。