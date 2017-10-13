同婚登記遭拒 法官首判違法

2017-10-13

但未完成立法 「無法」令戶政機關接受登記

〔記者吳政峰／台北報導〕同性伴侶方敏與林于立（糖糖）三年前至台北市中正區戶政事務所登記結婚遭拒，遂提起行政訴訟爭取權利。台北高等行政法院昨日宣判，戶政機關拒絕同婚登記屬違憲，撤銷原處分；另兩人希望法官能命戶政機關接受同婚登記，則因目前無法源依據，予以駁回。

北高行指出，大法官釋字第七百四十八號闡明同婚應合法，中正戶政事務所不得拒絕方、林二人結婚登記；另一方面卻因立法機關尚未訂定或制定同婚相關法令，法院也「無法」命令戶政機關接受同婚登記。

北高行解釋，大法官釋字第七百四十八號所指「兩年內修法之義務」，為立法機關權責，縱有立法漏洞，尚非司法機關之法院可越權逕為填補處理。

律師︰具劃時代意義 但有遺憾

本案為法院首度判決戶政機關拒同婚登記違法，方、林的委任律師許秀雯表示，具有劃時代的意義，但法官未直接命為登記，令律師團覺得遺憾。

律師團呼籲，台北市政府應立刻接受同婚登記，也要求行政院應加速推動相關立法，雙方都不要延宕，讓同志盡快享有我國法律保障共四百九十八項配偶專屬權利。

同婚登記 仍有2案在進行訴訟中

許秀雯表示，同婚登記仍有「梁宗慧與朱姵諠」、「呂欣潔與陳凌」兩案在北高行訴訟中，希望這兩案的法官除撤銷戶政機關原處分，加碼命令戶政機關接受同婚登記，保障人權。

許秀雯認為，合議庭雖認戶政機關拒絕同婚登記違憲，但同時也指目前無法源可命令戶政機關接受同婚登記，這個判決對戶政與同志而言進退維谷，過渡期只能先行「註記（登記為同性伴侶）」，這很矛盾。

兩人都渴望有家 林于立︰再上訴

林于立說，自己一路都在不同城市流浪，形同沒有家，直到遇見方敏，兩人都渴望有家，也都相信可以創造新的可能。兩人得知判決，均表示不能接受法官未命戶政機關接受同婚登記，將委託律師團上訴。