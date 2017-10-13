高教藍圖不清／立委憂爭深耕計畫 淪作文比賽

2017-10-13

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣高教問題多，頂尖大學在國際衝刺不力，教育部將續推「高教深耕計畫」，部分立委昨日提出疑慮，憂心高教藍圖主軸不清，未來恐將淪作文比賽爭深耕經費，要求教育部需進行專案報告。另針對「私校轉型退場條例」面臨行政院退件的卡關問題，立委擔心再有學校倒閉影響師生權益，教育部則強調，現已修改母法並重送政院審核。

教部將推高教深耕計畫，囊括過去的頂尖大學、典範科大、教學卓越等經費，立法委員蘇巧慧昨指出，但這仍是競爭型經費，績效指標太多，將使學校撰寫計畫流於形式，看不見高教未來願景；教育部長潘文忠回應，過去高教因競爭型經費加上評鑑指標，使大學太重學術研究，未來回到學生為本體，將發展大學多元特色，培養新世代優秀人才。

但蘇巧慧認為，相關願景太抽象，教育部應專案報告，具體說明高教發展主軸。

私校轉型退場條例 已修母法送政院

此外，日前發生私校新生入學就需被轉學的窘境，教育部訂的「私校轉型退場條例」卻遭行政院退回要求修訂；立委吳思瑤指出，條例補助對象及相關融資規範不明，恐有圖利之嫌，需確保相關經費是拿來安置學生及老師，不是給學校。潘文忠則說，本擬用子法來細部規範，現已修改母法並重送政院審核。