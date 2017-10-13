教部突襲… 董事長能理解 有董事轟蠻橫

2017-10-13

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部昨向法院聲請解除董事職務。國語日報董事長林昭賢指出，第十九屆董事會不是不改選，而是「無法順利改選」，教育部作為主管機關因而向法院提出解散，能理解也接受。

董座3萬特別費 以車馬費支出

但針對教育部要追討董事溢領費用，他則質疑，關於董事長每月三萬元，是過去董事會認為，董事長屬管理職務較辛苦，給三萬是類似「特別費」概念，但以「車馬費」項目支出，這些都是依過去規定，曾送教育部核定、法院登記，如今才說違反規定，「停領可以，但追回就無法理解」，且過去所有董事應都追討才是。

部分現任董事對於教育部突襲動作更是不滿，大批蠻橫，強調國語日報早無政府捐資殘留，不能介入、接管；而所謂溢領薪資則是「車馬費」科目、也沒年終獎金等。

十九屆董事、台大退休教授洪國樑表示，教育部九月來函，強調報社是政府捐資而設立，但董事會要求官方拿證明，未獲回應，後來再依教育部函文而向行政院提訴願，不料竟遭教育部突襲，到法院聲請解散，「不知道教部要我們提訴願是什麼意義？」

洪國樑認為，早期官方捐給報社機器、金圓券等，很早就用完了，後來報社是自力更生，過去更曾成立公司，已和教育部做切割；如今教部做法很「蠻橫」，讓人不服氣，未來將靜待司法及訴願發展。