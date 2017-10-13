國語日報董事會惡鬥 教部解職、教團喊讚

2017-10-13

全家盟︰硬起來維護公平正義 工會︰介入是為都更大餅

〔記者蕭玗欣、吳柏軒、林曉雲／台北報導〕國語日報董事會爭議不斷，教育部大動作向法院聲請解除董事職務。國語日報工會認為，財團法人法尚未通過，教育部介入恐是為了報社土地都更大餅；但教育團體認為，國語日報涉及學生讀者及職員權益，怎能任由萬年董事做最壞示範，教育部是應挺身維護教育媒體的公平正義。律師則分析，若調查有董事會遲未改選、溢領薪水等損及法人公益，主管機關是可依據民法進行監督，法院也可解除董事職務。

全國家長團體聯盟榮譽理事長吳褔濱表示，國語日報成立之初是政府資金，具公法人性質，成立目的是提供小學生閱讀時事等來源，教育也應追求公平正義，尤其國語日報牽涉廣大讀者孩子和職員等的權益，怎可放任一群退休官員任「萬年董事」，還彼此惡鬥、溢領費用等作最壞示範，教育部責無旁貸應要協助報社停止惡鬥，保有適合孩子閱讀的教育專業媒體。

但國語日報工會理事長王福均表示，財團法人法草案還躺在立院，報社董事會也正常進行中，沒有法律依據說明國語日報屬於教育部，教育部此時硬來，恐是貪圖都更這塊大餅。而董事領的車馬費是經董事會同意，並經教育部審核，也經法院認定，如果此事違規，教育部也要負責。

國語日報部分員工也表示，國語日報早期曾面臨資產歸零，是靠賣報紙存活，報社其實是屬於「全民」，不屬教育部也不屬董事會，如今面臨董事改選紛爭，教育部尚未釐清報社定位，就逕自向法院聲請解散董事會，有點「鴨霸」；報社超過九成員工連署反對教育部介入，也擔心若遭接管，媒體公益性、獨立性將受損。

不過也有員工認為，董事中部分是退休官員，確有「酬庸」性質，有些也不懂教育、不懂兒童、不懂媒體，更沒熱情，董事職務被解除，如能找更多專業的公益董事也挺好。

律師︰社會公器 法院可調查

律師邱晃泉則表示，教育部應是以民法第卅二條，本於主管機關權責監督國語日報，再引第卅三條第二項，若認定其董事有違反法令或章程，即可請求法院解除董事職務。此外，國語日報是財團法人，是社會公器，法院亦可本於職權做調查，因此，法院如判斷董事會任滿遲未改選、溢領薪水等違反章程，且足以危害公益或法人利益，即會准許解除職務。

對於報社都更利益，教育部則說，因該社是法人，都更收益會回到法人收入，與教育部無關。