師借調國教署 課審代表資格不變

2017-10-12

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部課審大會審議12年國教課綱，課審委員中的教師代表、麗山高中教務主任藍偉瑩去年受聘，但今年8月被借調至國教署，身分轉變是否仍能出任課審委員？引發部分人士疑慮。國教署昨尋求法律見解後指出，初步釐清因藍不領有公部門行政職，仍是學校職缺，本質是老師，不影響課綱委員的身分。

12年國教課綱過去遭受馬政府黑箱作業，如今新政府上任改採公開透明，重組課程審議大會委員，並首度由立法院遴選非政府代表，新委員共48人，依規定其中政府官派的代表僅能占整體4分之1，共12人，目前由教育部長潘文忠、國教署長邱乾國等人擔綱，避免政府以多數來掌控課綱審議。

不具行政職 仍領學校薪水

其中，麗山高中教務主任藍偉瑩去年獲聘為課審委員，身分為教師代表，但她今年8月被借調至國教署，協助高中優質化委辦計畫及前導學校推動等；外界疑慮其身分轉變，有「官方色彩」，影響課綱代表組成比例。

國教署昨緊急尋找法律見解，署長邱乾國說明，經檢視後，確定藍偉瑩是依其教育及學科專業背景，在去年11月25日起聘為非政府代表的委員，今年才另外借調，但其本質仍為老師，借調的任務也是進行課程教學領域，不是行政工作，其職缺也還在學校，領學校薪水、考績也在學校，不具備公務機關的行政職，未影響其課審委員的聘任身分。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清認為，藍的借調身分是有點尷尬，教育部須解釋清楚，藍借調後也參與多次課審大會。但謝國清也指出，不認為因為一位委員的身分可能有變，先前的會議就都需要重審，可交由大會討論，如何解決單一委員的身分問題。

課審大會委員吳律德則認為，藍偉瑩只是借調去國教署幫忙，並不是機關代表，其借調身分在法律上完全沒有問題；即使有疑慮，依照行政補救程序，也可回到課審大會上進行相關補救。