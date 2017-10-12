歸還米其林二星 名廚江振誠將返台育才

2017-10-12

〔記者黃以敬／綜合報導〕「現在，我要回家了。我一向追求完美。此刻，就是完美。」

台灣第一位米其林主廚、世界50大名廚江振誠，投出震撼彈，10日在臉書發表聲明，宣布2018年2月將結束米其林二星的新加坡餐廳Restaurant ANDRE，回到故鄉台灣，傳承給年輕的廚師們更好的餐飲文化。

台灣出生的主廚江振誠，在新加坡開立餐廳Restaurant ANDRE，連續3年入選世界最佳50餐廳、拿下米其林二星。

星國餐廳明年2月結束

但江振誠卻在10日國慶日發文宣布，他將歸還米其林二星、並於明年結束Restaurant ANDRE。江振誠表示，他13歲就開始做菜了，到這個月，他的專業料理生涯就剛好滿30年，「我想重回原點，調整未來人生的方向，重拾最初做菜時的快樂」。

他指出，自己是完美主義者，在30年職業生涯裡，不斷追尋「完美」，像是世界最佳餐廳、米其林等肯定，他發覺：「此刻已是最完美。當我覺得一道菜完美的時候，就是放手的時候。」

江振誠指出：「30年的職業料理生涯裡，回到出生的故鄉─台灣，一直是我的夢想。在這片土地上，我將傾我所有的氣力，將經驗與知識傳承給台灣與中國的新世代，我責無旁貸；給年輕的廚師們更好的教育與餐飲文化，更是刻不容緩。」他的聲明在新加坡、台灣兩地引發熱論。江振誠選擇回台灣傳承經驗，將為台灣美食文化帶來什麼重大影響，讓各界引頸企盼。