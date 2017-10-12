國道連假尖峰加價 交部納修法方向

2017-10-12

〔記者鄭鴻達、鄭瑋奇／綜合報導〕國慶連假甫結束，但不少民眾對於頭兩日國道壅塞頗有不滿。交通部常務次長祁文中昨在立法院受訪指出，國慶連假國道首次試辦日間離峰減價措施，在首日南下及最後一天北上，分別移轉了3%與16%交通量，將近165萬輛車輛轉移到離峰時段，有達到效果。

日間離峰免費 恐是災難

民進黨立委鄭寶清等質詢提及，是否可能於離峰時段採行免通行費措施分流？祁文中坦言，若於離峰時段實施免費，恐會是另個災難。

立委另提議尖峰加價2倍或3倍，祁文中則表示，這需修法將尖峰加價2倍的上限取消，交通部會朝這方向去做，畢竟國外差別費率也沒訂上限。

交通部公布國慶連假交通疏導措施，國道首次試辦日間離峰減價，但在國慶連假首日，車流仍然塞爆，直到第3、4天，塞車狀況才緩解，不少用路人質疑本次日間離峰減價措施沒有效果。

祈文中昨指出，本次國慶連假期間，首日南下車流有移轉3%的交通量至離峰時段，最後一天北上則移轉了16%交通量，總計增加將近165萬輛車輛至離峰時段，疏導措施有達到效果。相較228連假，國慶連假的國道交通量平均整體成長將近5%，交通流量僅次於春節期間，顯示旅次相當大。

離峰減價 轉移近2成車潮

至於元旦連假是否繼續實施離峰減價，祈文中表示，交通部盼國道總使用量能均勻分配在各時段、減少使用私人運具，國道容量不可能再以工程增加，公共運輸平均每趟乘載人數較高，會持續滾動式檢討。

祁文中說明，交通流量措施的蘿蔔與棍子都應思考，要讓民眾有誘因不在尖峰時段使用，在平日時段，國道應兼顧中短程工作通勤的旅客，連續假期則以中長程旅客為主，未來都會搭配差別費率統籌思考。